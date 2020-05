Mariagrazia Cucinotta esplosiva, esce tutto dalla camicetta – FOTO

Mariagrazia Cucinotta, nonostante il passare degli anni, continua a far sognare milioni di italiani: scatto eccezionale del suo decolletè

La carta d’identità dice 51 anni per Mariagrazia Cucinotta. Eppure, non sembrerebbe affatto. L’attrice mantiene nonostante il passare del tempo un aspetto assolutamente giovanile e non ha visto sfiorire minimamente la sua bellezza e il suo fascino. Come tutti sapranno, è stata uno dei principali sex symbol all’italiana negli anni 80 e 90, con alcune apparizioni storiche in film e fiction televisive. Anche adesso, tuttavia, non ha assolutamente nulla da invidiare a chi, nel mondo dello spettacolo, è più giovane di lei. Gli italiani continuano a restare rapiti dalla sua avvenenza.

Mariagrazia Cucinotta, bellezza intramontabile

Le sue forme generose sono sempre state un must per i suoi ammiratori. E lei, diventata come tutti o quasi i personaggi del mondo dello spettacolo anche un personaggio social, sul proprio profilo Instagram, con un po’ di malizia che non guasta mai, ci tiene a ricordarlo a tutti. Uno dei suoi ultimi scatti ripropone un decolletè assolutamente esplosivo, che ha tolto il sonno e probabilmente lo toglie ancora ai suoi fan.

La scollatura visibile dalla camicetta nella foto centrale, ma anche nelle altre che vi abbiamo proposto, conferma il fisico da urlo della messinese. Che rimane nei cuori di tutti noi oggi come un tempo. A favore di obiettivo, è come se il tempo non fosse mai trascorso. Mariagrazia lo sa ed elargisce conferme che fanno piacere agli occhi.