Monica Bellucci taglio corto e senza reggiseno, mai vista così – Foto

L’attrice Monica Bellucci ha pubblicato una foto sui social in cui si mostra con un taglio corto di capelli e senza il reggiseno.

Monica Bellucci, attrice di talento e donna di incantevole bellezza ha pubblicato un post su Instagram in cui appare con un particolare taglio corto di capelli che vanno sul mosso ondulato. Si vede la spallina di un vestitino nella foto in bianco e nero e sembra che non indossi il reggiseno. La didascalia, scritta in inglese dall’attrice, è stata la seguente: “❤️Capture by @vincentpeters1. Have a great week and continue to be safe in this period. Hair @johnnollet Mua @christophedanchaud_ Ring @cartier #monicabellucci#bnw#photooftheday#vincentpeters#jewelry#cartier#cartierdiamonds#м никабелуччи”.

Quando Monica Bellucci “asfaltò” Vicent Cassel

Una venere bruna dalla sconvolgente sensualità che ha fatto sempre impazzire i suoi tanti fan e non solo. Dotata anche di un carattere molto forte, tanto da avere in serbo una frecciatina degna di nota per il suo ex marito Vicent Cassel, con cui si è separata nel 2013, dopo 14 anni di matrimonio e due figlie, perché lui la tradiva ripetutamente. Durante un’intervista, l’attrice ha infatti dichiarato: “Mi ci vedreste andare con un ventenne, anche molto bello? Lo guarderei come un figlio. Bisogna differenziare le pulsioni in sé da come le si gestiscono”. E fu così che la Bellucci asfaltò l’ex.

Nel post appena pubblicato sopra Monica Bellucci ha posato per il noto fotografo Patrice van Malder, che le ha scattato alcune foto pubblicate sull’importante rivista statunitense di moda, la Harper’s Bazar.