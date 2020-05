Nancy Brilli: età, carriera e vita privata dell’attrice romana

Nancy Brilli è un’attrice romana 56enne che nel 1990 ha vinto il David di Donatello e il premio ai Nastri d’Argento per il suo ruolo nel film ‘Piccoli equivoci’.

Nancy Brilli è una bravissima attrice italiana, nata il 10 aprile 1964 a Roma. Nel 1984 debutta interpretando il ruolo di Miriam Petacci nel film ‘Claretta’ e l’anno successivo ha un importante ruolo nella miniserie televisiva ‘Naso di cane’. Ha vinto il premio come migliore attrice non protagonista ai David di Donatello del 1990 e ai Nastri d’argento dello stesso anno per la sua interpretazione nel film ‘Piccoli equivoci’. Due anni prima la ricordiamo nella pellicola di Carlo Verdone ‘Compagni di scuola’ che recita nei panni di Federica Polidori. Nel 2000 è la protagonista insieme a Stefania Sandrelli e Giuliana De Sio de ‘Il Bello delle donne’. Nel 2002 è al cinema con ‘Febbre da cavallo – La mandrakata’, con Gigi Proietti, regia di Carlo Vanzina. Nel 2010 interpreta il film, sempre del regista Carlo Vanzina, ‘La vita è una cosa meravigliosa’ e nello stesso anno è la volta di essere diretta da Fausto Brizzi in ‘Maschi contro femmine’. Sempre del regista romano è l’ultimo film in cui Nancy Brilli ha recitato al cinema, ‘Se mi vuoi bene’ del 2019.

LEGGI ANCHE -> Serena Autieri, curiosità, carriera, vita privata della showgirl napoletana

La vita privata di Nancy Brilli

L’attrice ha vissuto una lunga e tormentata storia d’amore con il cantautore Ivano Fossati. Si è poi sposata due volte: prima con il collega Massimo Ghini, nel 1987. I due si sono lasciati nel 1990. Poi si è sposata con il regista Luca Manfredi, con cui è stata fino al 2002. Nancy Brilli ha un figlio nato da questo secondo matrimonio. Il ragazzo si chiama Francesco, per gli amici detto Chicco, ed è nato nel 2000.

LEGGI ANCHE -> Francesca Inaudi, curiosità, carriera, vita privata dell’attrice toscana

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La Brilli aveva solo dieci anni quando è morta sua madre, di cui ha detto di non conservare ricordi per via dello shock, e fu costretta ad andare a vivere con le zie.