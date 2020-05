Raffaella Fico: intimo leopardato e tutto fuori, un incanto – FOTO

Raffaella Fico dà spettacolo sui social: intimo leopardato, capelli ricci e selvaggi e curve esplosive senza un filo di trucco, un incanto. Ecco la foto.

Passano gli anni, ma Raffaella Fico è sempre più bella. La showgirl ha deciso di alzare la temperatura di maggio pubblicando su Instagram una foto in cui si mostra in intimo. Un compleato leopardato per la Fico che appare senza trucco, con i capelli ricci e selvaggi che la rendono ancora più bella e sensuale e con le curve in mostra che lasciano letteralmente senza parole i followers.

“Che gocca”, “quanto sei bella”, “che spettacolo”, “stupenda”, “Veramente molto bella complimenti”, scrivono i fans commentando lo scatto che ha conquistato davvero tutti.



Raffaella Fico e la figlia Pia: sempre più belle

Pur tenendo la figlia Pia lontata dai social e dal mondo mediatico, a Pasqua, Raffaella ha fatto un’eccezione pubblicando una foto in cui è con la sua bambina, nata dalla storia con Mario Balotelli. Dopo gli scontri iniziali, oggi, Raffaella e Balotelli hanno un rapporto sereno e riescono a dare alla figlia tutto ciò di cui ha bisogno per essere una bambina felice.

“Oggi, per fortuna, con lui ho un rapporto bellissimo. L’ho perdonato perchè è sempre il papà di mia figlia. Quando si è giovani si può sbagliare. Ho sbagliato anch’io. anch’io ho le mie colpe, lui non è l’unico. L’importante è ricredersi, andare avanti e dare amore e serenità a nostra figlia. Io lo raggiungo ogni mese perchè porto mia figlia da lui e quindi ci vediamo…“, aveva raccontato la Fico qualche mese fa a Storie Italiane.



In un altra foto, la Fico ha regalato ai fans un’altra foto mozzafiato tirata fuori dal cassetto dei ricordi.

Sempre bellissima, dunque, Raffaella continua a far sognare tutte le persone che la seguono sui social con affetto.