Romina Ashrafi è stata uccisa a soli 14 anni in un modo orribile da suo padre mentre dormiva nel suo letto, colpevole solo di amare un uomo.

Si chiamava Romina Ashrafi e ora non c’è più. È morta a 14 anni per mano del padre, che l’ha uccisa nel sonno mentre era nel suo letto, decapitandola con una falce. La BBC ha raccontato la storia della povera ragazza iraniana e dall’Iran la vicenda ha fatto il giro del mondo. Romina voleva solo amare il suo fidanzato di 35 anni che voleva sposare ed è scappata per amore con lui. Una storia che fa venire i brividi addosso successa nel Nord del Paese mediorientale. L’assassino si era opposto con tutte le sue forze alle nozze dei due innamorati e così la coppia era scappata insieme ma sono poi stati individuati e fermati dalla polizia. La 14 enne quando era tornata a casa, aveva detto che temeva non poco per la sua vita ma mai avrebbe immaginato di morire per mano del suo stesso padre in questa maniera barbara. È successo tutto giovedì notte, il padre l’ha ammazzata mentre lei dormiva nel suo letto e poi è uscito di casa e ha confesso “con la falce in mano”, così scrive il sito web ‘Gilkhabar.ir’.

Il tweet: “Romina non sarà l’ultima delle vittime dei delitti d’onore”

Come fa sapere la BBC, in Iran un uomo condannato per aver assassinato la propria figlia rischia solo dai tre ai dieci anni di galera. “Romina non è la prima e non sarà l’ultima delle vittime dei delitti d’onore”, così ha twittato Shahindokht Molaverdi, ex vice presidente con delega per gli Affari femminili e la famiglia e oggi segretario dell’Iran’s Society for Protecting Women’s Rights.

Shahindokht Molaverdi ha anche chiesto leggi più dure per questo tipo di efferati delitti.