Serena Autieri, curiosità, carriera, vita privata della showgirl napoletana

Serena Autieri. Scopriamo curiosità sulla vita e la carriera della popolarissima e talentuosa showgirl partenopea che si divide tra cinema, musica e televisione

Serena Autieri nasce a Napoli il 4 aprile 1976 sotto il segno dell’ Ariete. E’ un’artista a tutto tondo. I suoi talenti si esprimono attraverso il canto, la recitazione, il ballo e l’intrattenimento. Inizia giovanissima a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo prendendo lezioni di di danza classica e musica nella sua città natale.

E’ la televisione che le dà le sue prime chance. Appena ventenne entra nel cast della soap opera di Rai 3, Un posto al sole. Nel 2001 la vediamo a fianco del compianto Alberto Castagna nella conduzione del popolarissimo programma cult di Canale 5 Stranamore.

Altri ruoli in alcune serie tv e finalmente la svolta vera e propria. Nel 2002 è protagonista nel musical Bulli & Pupe. Grazie alla sua partecipazione a questo spettacolo viene scelta da Pippo Baudo per affiancarlo nel Festival di Sanremo nel 2003 insieme a Claudia Gerini. Successivamente è protagonista con Massimo Ghini del musical Vacanze Romane, diretto da Pietro Garinei, andato in scena al Teatro Sistina a Roma.

Serena Autieri: artista amata dagli adulti e dai bambini

Il suo primo lungometraggio risale al 2004; si tratta di Sara May, diretto da Marianna Sciveres. La vediamo tornare sul piccolo schermo con diverse miniserie: La maledizione dei Templari, Callas e Onassis e L’onore e il rispetto. Sul set di quest’ultima conosce il celebre attore Gabriel Garko, con il quale avrà una relazione.

Il pubblico dei più piccoli riconoscerà sicuramente la sua voce. Serena Autieri infatti viene scelta dalla Disney come doppiatrice di Elsa, la regina delle nevi, nel lungometraggio animato Frozen – Il regno di ghiaccio e il suo seguito Frozen II – Il segreto di Arendelle. Il singolo tratto dal film, All’ alba sorgerò, è uno dei brani più amati degli ultimi decenni.

La sua carriera è sempre lanciatissima, si divide tuttora tra cinema, tv, teatro e musica.

La vita privata sembra darle tante soddisfazioni. Ha sposato a Spoleto nel settembre del 2010 il manager Enrico Griselli. La coppia ha avuto una figlia, Giulia Tosca, nata nel marzo del 2013. Il marito di Serena Autieri lavora spesso a Dubai I due raccontano spesso infatti di fughe romantiche nel deserto durante i weekend. Grazie al rapporto meraviglioso con la moglie, l’imprenditore è diventato anche impresario teatrale di diversi spettacoli di successo, fatto che li ha uniti sempre di più.

