Suburra 3: la nuova e ultima stagione, le indiscrezioni

Suburra 3, la prima produzione originale Netflix italiana, è attesissima dal pubblico italiano ma si fa desiderare

Suburra 3 ci sarà, e questo è un dato di fatto. Confermata più e più volte dalla produzione, da Netflix e dagli stessi protagonisti della serie come Alessandro Borghi. C’è grande trepidazione però tra i fan che da oltre un anno aspettano di sapere cosa ne sarà delle sorti di Aureliano, Spadino e tutti gli altri.

Quello che c’è di certo è che la prima produzione originale Netflix italiana che racconta la lotta per il potere di Roma è alle battute finali. La terza e attesissima stagione, infatti, sarà l’ultima. Ecco che anche per questo tutti si chiedono quando sarà possibile vedere i nuovi episodi che si preannunciano pieni di sorprese.

Per la riconferma della terza serie ci è voluto un po’ di tempo come è stato per la seconda ma in autunno le riprese erano iniziate. Poi il coronavirus ha fermato tutto e anche Suburra è andato in stand-by forzato.

Tantissime sono state le richieste di informazioni e tempo fa lo stesso Alessandro Borghi aveva detto di non sapere nulla a riguardo. C’è bisogno di tempo dunque anche se i ben informati pensano che entro la fine dell’anno potrebbe essere possibile vedere il finale di stagione.

Riccardo Tozzi di Cattleya ha dichiarato che prima dello stop non mancava molto alla fine delle riprese, solo una settimana. Ecco che ora serve solo riprendere, appena sarà possibile.

Suburra 3, il cast e le anticipazioni

Nel cast di Suburra 3 troveremo l’indiscusso Alessandro Borghi nei panni Aureliano Adami. Al suo fianco anche Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnini, Claudia Gerini, Filippo Nigro e Francesco Acquaroli nei ruoli di Alberto Spadino, Lele, Sara, Amedeo e Samurai. Non si sa però se al gruppo consolidato si aggiungeranno altri personaggi.

Sulla trama non ci sono anticipazioni. Massimo silenzio per una finale in totale suspense. Di certo non mancheranno nuovi e sconvolgenti intrecci tra la politica della Capitale e il malaffare, quello che viene dal basso ma che da sempre punta in alto.

Chi riuscirà a diventare il nuovo re di Roma? Troveremo una risposta in questa terza e ultima serie di Suburra? Probabilmente sì ma per il momento si può solo aspettare nuove ed interessanti conferme.