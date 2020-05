America, un uomo corre in ospedale con dolori forti…Cosa è successo

In America un uomo va in ospedale per dolori assurdi e scopre di avere un problema ai polmoni. Ecco cosa è successo al paziente

Sembra un evento tragicomico, ma in realtà è molto più grave di quanto appare. E’ accaduto in America, un uomo di 30 anni è arrivato in ospedale con dolori assurdi all’oscuro di tutto. I medici, dopo vari controlli, hanno scoperto che il paziente aveva un tappo tra i polmoni che aveva risucchiato da bambino. Il ragazzo non aveva mai avuto problemi o percepito segnali, solo un po’ di tosse.

America, l’uomo ha inghiottito un tappo

Secondo gli esperti, l’uomo con il tappo di penna nei polmoni avrebbe ingerito l’oggetto all’età di 7 anni e quello è rimasto lì per ben 23 anni. Il ragazzo, ormai grande, si è sottoposto ad un’operazione chirurgica per estrarlo e da quel momento la tosse è scomparsa. A quanto pare non si tratta di un evento insolito come la maggior parte delle persone potrebbe pensare. La stessa cosa è successa anche a Renuka un Harlapur, ragazzina indiana oggi di 19 anni, che aveva inalato un tappo da penna 10 anni prima. La giovane però aveva avuto dei sintomi più gravi: faticava a respirare, la tosse le provocava la fuoriuscita di pus e in più l’oggetto le aveva attivato un processo infiammatorio. Anche lei, dopo aver scoperto la presenza dell’oggetto, si è sottoposta ad operazione e oggi sta bene.

Dopo aver appreso eventi di questo tipo è bene sottolineare di fare ancora più attenzione ai bambini. Bisogna tenerli d’occhio 24h su 24, non si sa mai. Ne combinano una più del diavolo.