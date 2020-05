Anna Tatangelo in sala prove, la canotta è davvero spinta – FOTO

Anna Tatangelo sta lavorando al suo nuovo album e proprio quando si trova davanti al microfono per l’incisione regala una Instagram Stories infuocata

Anna Tatangelo torna in sala prove e tutto il web impazza. La bella campana, ormai ex compagna di Gigi D’Alessio, si è mostrata in una Instagram Stories in modo davvero provocante. Pochi secondi ma bastano ad accendere gli animi dei suoi fan.

Tutta colpa della sua canotta che è davvero spinta. Spalline sottilissime e scollatura al limite. Le sue prorompenze quasi strabordano dalla magliettina veramente striminzita. E lei tra l’altro sembra puntare l’obiettivo della camera proprio sul suo decolleté.

Inquadratura a meno di mezzo busto, cuffie intorno al collo, capelli raccolti sul lato sinistro che cadono sul volto e microfono in bella vista. La Tatangelo è in sala prove, il breve video lo dice a chiare lettere, e la bella cantante ha voluto regalare ai suoi fan un piccante momento di pausa.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio sta lavorando al suo nuovo progetto. Lo ha raccontato domenica scorsa da Mara Venier a Domenica In. Non ha parlato né di date e né di periodo ma ha anticipato che presto potrebbero esserci novità.

Nel periodo di quarantena Anna è stata a Sora, dalla sua famiglia, insieme a suo figlio Andrea. “Ho lavorato intensivamente alla mia musica, ai miei progetti – ha detto alla Venier – Sto dando vita al mio nuovo album e posso anticipare che presto arriverà il mio nuovo singolo. Spero di riuscire a venirlo a cantare in studio”.

Belle novità artistiche dunque in arrivo per la cantante che però che ora che è da sola e non in compagnia di Gigi si diverse con video e scatti provocanti.

Negli ultimi tempi Anna Tatangelo sta regalando scatti davvero bollenti. Non è la prima volta, infatti, che le sue forme esagerate riscaldano il web. Solo qualche giorno fa, i suoi fan sono andati letteralmente in visibilio per via di uno scatto in costume.

Dopo la lunga quarantena trascorsa in casa, Anna Tatangelo si è concessa dei momenti di sole e relax in piscina. A bordo vasca è davvero bollente. E mette tutto in bella mostra su Instagram. Il costume che indossa è super sexy, quasi striminzito e la scollatura non ce la fa a contenere il suo seno esplosivo.

Strisce sull’addome e cosce già abbronzate e in forma. Merito anche di un’inquadratura studiata ad hoc che pone una panoramica semplice ma efficace sul seno. Scollatura vertiginosa e lei più sensuale che mani.

Cosa ne penserà Gigi D’Alessio vedendo questi scatti? È noto che i due si sono di nuovo lasciati anche se le indiscrezioni non si espongono sul perché. La bella Anna avrà voglia di nuova compagnia? Staremo a vedere.