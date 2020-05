Bambina muore dopo aver ingerito una batteria: aperta un’inchiesta

Una bambina di 12 anni è morta in Russia dopo aver ingerito una batteria circa una settimana prima, gli inquirenti hanno aperto un’indagine per accertare eventuali responsabilità mediche.

Tragedia in Russia, dove una bambina di soli 12 anni è deceduta ingerendo accidentalmente una batteria al litio. Secondo una prima ricostruzione, la piccola Valeria stava cambiando la batteria ad un orologio quando improvvisamente ha ingoiato la pila. Trasportata urgentemente in ospedale i medici avrebbero rassicurato i genitori affermando che l’oggetto le avrebbe passato l’intestino per poi essere espulso naturalmente attraverso le feci. Purtroppo le condizioni della piccola, una volta tornata in casa, si sono aggravate e poco tempo dopo è deceduta. Gli inquirenti russi hanno aperto un’indagine per ricostruire quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità mediche.

Aperta un’indagine sulla morte della piccola Valeria Makarova, la bambina di 12 anni deceduta dopo aver ingerito una pila. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Daily Star, la piccola Valeria Makarova mentre cambiava una pila al suo orologio avrebbe accidentalmente ingoiato una piccola pila a bottone al litio che si sarebbe incastrata nell’esofago. Subito soccorsa, la bimba è stata trasportata in ospedale, prima nel suo paese natale e successivamente in un altro nosocomio russo.

I medici, come riporta il Daily Star, avrebbero spiegato ai genitori che l’oggetto dopo aver attraversato l’intestino sarebbe stato espulso naturalmente. Rientrata in casa, le condizioni di Valeria si sono aggravate ed una settimana dopo l’incidente la piccola è deceduta per arresto cardiaco. L’ingestione di una batteria a litio può risultare molto pericolosa considerando che la sostanza può provocare la perforazione dei tessuti dell’organismo.

Ora gli inquirenti russi, come riporta The Daily Star, hanno aperto un’indagine al fine di scoprire se vi siano state responsabilità da parte dei medici che hanno preso in cura la piccola. Nel dettaglio, la polizia sta indagando sugli ospedale di Zhukovka e di Bryansk, dove la piccola era stata portata.

I genitori della bimba nei giorni scorsi hanno pubblicato un commovente post sui social per ricordare la figlia deceduta tragicamente.