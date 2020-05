Ben Harper, età, carriera e vita privata del cantante americano

Ben Harper è un cantautore versatile, che ha scritto canzoni splendide di ogni genere musicale: il blues, il folk, il rock, il reggae e molti altri.

Benjamin Chase Harper è nato a Claremont, in California, il 28 ottobre 1969 sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Si avvicina alla musica già in tenera età, prendendo in mano la chitarra e iniziando a suonare nel retro del negozio di strumenti musicali dei suoi nonni. Il suo primo disco, ‘Pleasure and Pain’, esce nel 1992 e nel 1994 registra ‘Welcome to the Cruel World’, che sorprende i critici. L’anno dopo dà alle stampe un nuovo disco, ‘Fight for Your Mind’, un lavoro politicamente impegnato. Si tratta della prima collaborazione con i The Innocent Criminals. Alla fine degli anni ’90 raggiunge un successo più grande con l’album ‘Burn to Shine’, da cui è tratta ‘Steal My Kisses‘, canzone che spopola nelle radio dei college a stelle e strisce. Il 2003 è finalmente l’anno del successo internazionale. Esce ‘Diamonds on the Inside’, in cui propone brani di genere diverso, con richiami evidenti al reggae, al funk, al folk e al blues. La title track gli permette di scalare le classifiche di mezzo mondo. Il suo ultimo lavoro fino ad adesso è ‘No Mercy in This Land’, uscito nel 2018.

La vita privata di Ben Harper

Ben Harper ha moglie e figli. Dal 1996 al 2001 è stato sposato con Joanna, madre dei suoi primi due figli: Charles e Harris. Nel 2005 ha sposato a Los Angeles l’attrice Laura Dern. Anche da questo matrimonio sono nati due figli: Ellery Walker e Jaya.

Dopo aver divorziato per la seconda volta nel 2013, Ben si è risposato nel 2015 per la terza volta con Jaclyn Matfus, un avvocato. Nel giugno 2017 è nato il loro primo figlio, Besso.