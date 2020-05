La celebre ed apprezzatissima Benedetta Rossi si allontana dal web per uno spiacevole motivo ben preciso. I suoi fans sono intristiti.

La food blogger Benedetta Rossi ha dovuto subire un becero ed immotivato attacco sui social network ai suoi danni. La famosa conduttrice di ‘Fatto in Casa per Voi’ è molto apprezzata per la simpatia e la schiettezza dimostrate nel corso degli anni. Doti umane che lei sa ben unire alla conclamata abilità dietro ai fornelli.

Sembra un pò incredibile, ma il fatto di essere una omonima di Benedetta Parodi ha portato più di un sostenitore di quest’ultima a dare vita ad una faida che ha posto la Rossi ad essere esposta al fuoco incrociato degli haters. “L’unica vera Benedetta della cucina italiana è la Parodi. Altro che quella contadinotta”. E poi: “Quella lì non sa nemmeno parlare in italiano, ha la forma di un comò e sono stata fin troppo gentile”, scrive una utente con una evidente scarsezza di tatto. E queste sono parole del tutto da condannare e che indicano grande maleducazione ed inciviltà. Una deriva che purtroppo l’uso ed abuso dei social tende ad amplificare e praticamente mai a condannare.

Benedetta Rossi, il suo Nuvola non è stato bene

Tra l’altro non è la prima volta che Benedetta Rossi deve subire degli attacchi gratuiti e sorti dal nulla. Un giovane l’aveva offesa alcune settimane fa, ma in questo caso il ‘colpevole’ si è poi ravveduto con tanto di scuse accettate dalla diretta interessata. C’è da dire che la Rossi ha sempre replicato con grande ironia e garbo. Ora però arriva un annuncio che non può che causare dispiacere. Infatti la food blogger ha dovuto portare d’urgenza il suo cagnolone Nuvola dal veterinario. Il fedele amico di famiglia suo e del marito Marco non riusciva più a muoversi e la cosa ha generato grande apprensione.

Ora il peggio è passato

Questo ha fatto si che per qualche giorno la Rossi dovesse prendersi una necessaria pausa dalle sue apparizioni sul web. Nuvola, dall’alto dei suoi 17 anni di età, presenta ormai degli acciacchi evidenti. Il veterinario ha detto che il cagnolone soffre di artrosi. “Ecco il nostro vecchietto appena uscito dalla Clinica Veterinaria. Nel pomeriggio abbiamo fatto tanti esami, la salute generale di Nuvola è ok, ma per le sue zampe posteriori dovremo abituarci ad una nuova condizione”, ha scritto la Rossi su Instagram. Il messaggio ha ricevuto tantissime manifestazioni di affetto da parte dei suoi utenti.

Ed ora la preoccupazione è passata, Benedetta è già tornata dietro ai fornelli.

