Caterina Balivo, l’annuncio in diretta: “Addio Vieni Da Me”. La conduttrice ha comunicato al suo pubblico che lascerà il programma

La puntata si apre in un modo particolare. “Sono 15 anni che vi saluto tutti i pomeriggi” comincia così la conduttrice campana, in lacrime. “Penso a Festa Italiana, Italia sul Due, Detto Fatto e Vieni da Me. Questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose. Per questo motivo, è tempo che lasci questo porto sicuro che ho contribuito anch’io a lanciare due anni fa”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, uno spettacolo attillato di colori: e il guanto?

Caterina Balivo lascia Vieni da Me per provare a fare nuove esperienze

“È tempo di fare nuove esperienze. Mi mancherete, ma sono sicura che non ci perderemo di vita” rassicura però Caterina, perché ogni esperienza che è finita, ha sempre dato vita ad una tutta nuova. “Questa per me è l’ultima puntata. Ogni volta sono riuscita, con meravigliosi compagni di viaggio, a portare la nave in porto attraversando mari difficili, molto difficili. In particolar modo il successo di questi ultimi due anni mi hanno ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto.”

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta e Rossella Fiamingo, la coppia d’oro infiamma Instagram – FOTO

“Per navigare l’oceano bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva. Quindi è arrivato il momento dia fare nuove esperienze per entrare sempre di più nelle vostre case. Mi mancherete, ma noi sicuramente non ci perderemo di vista! Diamo vita alla 350esima puntata e godiamocela tutta”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter