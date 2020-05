Coppa Italia: Milan, Inter e Juve su tutte le furie per le date

Dopo la notizia di ieri sulla ripartenza del calcio in Italia, arrivano anche le prime conferme sulle date della Coppa Italia: le due semifinali si giocheranno il 13 e 14 giugno mentre la finale il 17 si giocherà la finale.

La Serie A riprenderà venerdì 19 giugno con il recupero di Atalanta-Sassuolo. Manca solo la comunicazione ufficiale ma dovrebbe essere questa la linea. Si giocherà a Bergamo come città simbolo più colpita dal Covid-19 come un messaggio di rinascita, quindi. Il 20 giugno ci saranno gli agli altri recuperi, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari, e poi la Serie A riprenderà con la disputa delle altre giornate. Mentre per il campionato non si sono avute polemiche né proteste, le date della Coppa Italia, invece, non vanno giù a diverse società. Dopo la contrarietà del Milan manifestata dal presidente Paolo Scaroni, anche Inter e Juventus, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbero arrabbiate sulla strategia per la ripartenza.

LEGGI ANCHE -> Serie A e Coppa Italia, c’è il calendario del ritorno in campo

Per l’Inter la ripresa consegnata alla Coppa Italia è sconcertante

La ripresa consegnata alla Coppa Italia è definita “sconcertante” dall’Inter, così tanto da fare una provocazione: a Napoli i nerazzurri scenderanno in campo con i giovani della Primavera. Alla semifinale di ritorno di Coppa del 14 giugno contro il Napoli potrebbe seguire la finale del 17 a cui si aggiunge poi la ripresa del campionato tre giorni più tardi.

LEGGI ANCHE -> Serie A e i nodi della ripresa, Tommasi: I calciatori non sono robot

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

L’Inter così disputerebbe tre gare di seguito anche se si dovesse decidere di far riprendere la Serie A dai quattro recuperi, visto che ha da giocare ancora la gara contro la Sampdoria.