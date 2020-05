Fa discutere la decisione da parte del Governo della Grecia di riaprire ai turisti di 29 Paesi, tra cui però non figura l’Italia

La Grecia ha deciso che dal 15 giugno prossimo, cioè da quando riprenderanno i voli internazionali sugli aeroporti di Atene e Salonicco, i turisti di 29 Paesi potranno tornare nel Paese ellenico, lista in cui non figura l’Italia.

Un nuovo elenco aggiornato e ampliato di nazioni di partenza che potranno entrare sarà resa nota il 1 luglio, hanno annunciato le autorità di Atene. Il nostro Paese non è stato il solo ad essere escluso, ma anche Regno Unito e Francia. Via libera invece per i turisti che provengono da Germania e Cina.

Coronavirus, Grecia: la lista dei 29 Paesi autorizzati a sbarcare in cui non è presente l’Italia

In particolare potranno entrare in Grecia le persone provenienti da Albania, Australia, Austria, Macedonia del Nord, Bulgaria, Germania, Danimarca, Svizzera, Estonia, Giappone, Israele, Cina, Croazia, Cipro, Lettonia, Libano, Lituania, Malta, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Corea del Sud, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Finlandia.

L’elenco è stato stilato a seguito di un’analisi della situazione epidemiologica da Coronavirus in ogni Paese, ma non solo. Si è anche tenuto conto di quanto annunciato dall’Agenzia Ue per al sicurezza aerea (EASA) nonché dei consigli del comitato di esperti scientifici che stanno affiancando il Governo.

L’accesso vietato non riguarda la nazionalità dei turisti, ma solo il Paese da cui proviene il volo destinato in Grecia, ha sottolineato l’Esecutivo. L’Italia spera che questa esclusione possa venire meno il prossimo 1 luglio.