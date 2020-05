Coronavirus, un 18enne è stato salvato grazie ad un trapianto di polmoni: le parole del medico

Il Coronavirus continua a diffondersi nel mondo: i casi continuano ad aumentare così come i decessi. Le categorie più a rischio continuano ad essere gli anziani: i giovani, tuttavia, non possono ritenersi al sicuro. I cittadini italiani, in questi giorni, avranno sicuramente conosciuto la storia del ragazzo 18enne di Milano salvato grazie ad un trapianto di polmoni. Il giovane era in fin di vita: il suo apparato respiratorio era stato distrutto dal Covid-19. Con un trapianto di entrambi i polmoni grazie al primo intervento di questo genere in Europa, il 18enne è fuori pericolo. L’intervento, riuscito perfettamente, è stato eseguito dai medici del Policlinico di Milano. La storia del ragazzo ha lasciato tutti a bocca aperta: il milanese non aveva nessun problema di salute e nessuna patologia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 29 maggio

Coronavirus, 18enne salvato dal trapianto dei polmoni: le parole del medico

Il 18enne iniziò a star male il 2 marzo, con alcune linee di febbre. Il 6 marzo viene ricoverato al San Raffaele: nell’ospedale viene anche intubato e il 23 marzo viene collegato alla macchina Ecmo. I polmoni vengono danneggiati in modo irreversibile dal coronavirus e solo un trapianto poteva salvargli la vita. E così i medici, coadiuvati dal Centro nazionale trapianti, hanno eseguito perfettamente l’operazione. Uno dei medici che lo ha salvato, Mario Nosotti, ha spiegato alcuni dettagli interessanti. “Il problema principale era dare un organo ad un paziente con una patologia così nuova e così sconosciuta. I suoi polmoni erano come sassi. Lui ora sta benino, è cosciente ma non sa nulla di quello che gli è successo”. Il medico ha anche svelato che il problema si rifletteva in due aspetti: la paura di un nuovo attacco del virus sui nuovi polmoni e la protezione del personale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Croazia, via libera agli italiani ma a una condizione

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il virus, quindi, non fa sconti: bisogna prestare attenzione e rispettare le misure anti contagio per uscire dall’emergenza.