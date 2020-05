Il Covid-19 “provoca seri danni al cervello” come ictus, encefalite e la sindrome di Guillain-Barré. È il risultato di uno studio italiano sugli effetti neurologici in Lombardia.

Il Covid-19 non causa solo danni seri ai polmoni, ma anche, altrettanto seri, al cervello. Questo dato è il risultato di uno studio italiano iniziato recentemente sugli effetti neurologici del coronavirus. La sezione della Lombardia della Società italiana dei Neurologi Neurochirurghi e Neuroradiologici Ospedalieri ha cominciato uno studio sistematico per studiare gli effetti del virus e dato che la Lombardia è la regione più colpita, lo studio rivelerà anche la situazione in tutta Italia. Il Covid-19 ha un ruolo nelle occlusioni delle arterie cerebrali, con conseguenti lesioni al cervello che determinano poi emiparesi e disturbi focali, fino a raggiungere il coma e la morte.

Secondo lo studio italiano il coronavirus ha un ruolo nell’insorgenza di infiammazioni al cervello

Il virus però ha un ruolo anche nell’insorgenza di encefaliti, infiammazioni del cervello causate dall’invasione del Covid-19. Le conseguenze, quindi, possono anche essere molto gravi per i pazienti che guariscono. Il dottor Antonio Colombo, che è stato a capo per decenni della Neurologia dell’ospedale di Desio ha dichiarato al ‘Giorno’: “Già nei primi 5 giorni abbiamo raccolto un numero considerevole di casi registrati e stiamo raccogliendo anche molti casi di una complicanza del Sistema Nervoso Periferico, nota come Sindrome di Guillain Barré”. È un’infiammazione su base immunitaria che colpisce i nervi periferici arrivando a paralizzare pian piano il paziente, che rischia anche l’arresto respiratorio. Ci sono “una cinquantina di casi conclamati dovuti ai postumi del virus”.

Lo studio consentirà di analizzare l’effetto del virus sul sistema nervoso, valutato pari al 25-34% nei pochi studi fatti in Cina fino ad adesso. Ma sarà importante anche per decidere le terapie più adatte e consentire ai medici di affrontare al meglio un eventuale ritorno della pandemia.