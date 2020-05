Vincenzo De Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha attaccato nuovamente il Governo.

Il coronavirus continua a circolare in Italia: i casi positivi sono ancora molti anche se il trend è in discesa da diverse settimane. Alcune regioni iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel. La Campania, fin dall’inizio dell’emergenza, è riuscita a contenere l’avanzata del virus. Il governatore Vincenzo De Luca ha assunto una linea molto rigida e con tantissime ordinanze ha limitato più dello Stato il comportamento dei residenti. Nelle classifiche delle preferenze, il governatore della Campania è tra il primo e il secondo posto: nel paese apprezzano il suo operato. Da qualche settimana, tuttavia, De Luca continua a rilasciare forti dichiarazioni puntando spesso il dito contro il Governo. Nella giornata di oggi il 71enne ha parlato delle votazioni previste tra settembre e ottobre.

De Luca contro il Governo: nel mirino le votazioni

Continua lo scontro tra il governo e alcuni governatori, tra cui De Luca, sulla data delle prossime elezioni regionali. L’esecutivo intende fissare la data per il 20 settembre mentre i presidenti di Liguria, Puglia, Veneto, Campania e Marche vogliono anticipare il tutto a luglio. Il governo nello stesso giorno vuole includere oltre alle Regionali anche le Comunali e il referendum sul taglio dei parlamentari. Vincenzo De Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui si è scagliato contro il Governo. “Il governo ha assunto posizioni francamente irresponsabili. La data la fissano le regioni ma il governo ha escluso la possibilità di votare prima di settembre. Votare il 20 o il 27 settembre significa che il ballottaggio dei comuni al voto avviene a metà ottobre quando inizierà l’epidemia influenzale e potrebbe ritornare il Covid”. De Luca è critico anche per la ripartenza scolastica: “Cosa si fa con le scuole? Si apre una settimana e poi si chiude per la sanificazione rischiando di slittare l’apertura dell’anno scolastico ad ottobre. E’ sinceramente una condizione di disastro”.

Il governatore della Regione Campania ha parlato anche di una sua idea per la riapertura scolastica. “Pensiamo di fare il tampone a tutto il personale scolastico, docente e non docente”.