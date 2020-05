De Luca e il divieto dell’alcol: “A 50 centesimi la vodka viene dalle fogne”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca torna a parlare della possibilità di lasciare aperti i locali fino a tardi per evitare affollamenti dopo l’orario di chiusura

Durante la consueta diretta Facebook del venerdì il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ritorna sull’argomento movida nel fine settimana. “Credo che permetteremo ai sindaci dei comuni campani di richiedere l’apertura in deroga di pezzi di città la sera. Se l’ipotesi è che alcune zone delle città possano attrarre i giovani anche fino a tardi ed evitare così affollamenti in centro allora saranno esaminate le richieste con il massimo dell’apertura“. Il governatore campano ha creduto così di rispondere alle istanze di tanti sindaci che lo scorso weekend hanno visto riversare in strada moltissimi giovani alla chiusura dei bar. “Lo scopo è quello di creare ricchezza ed economia per sempre e non per finta senza compiere scelte irresponsabili che porterebbero a nuove chiusure – ha dichiarato De Luca – vorrei suggerire quindi di non fare uscite a ‘capocchia’ che servono solo a fare propaganda e demagogia, il nostro compito è garantire che il territorio sia sicuro“.

I prossimi piani di Vincenzo De Luca

Il governatore campano durante la diretta ha inoltre dichiarato di non voler fare previsioni a lunga scadenza: “Ci regoleremo di settimana in settimana” ricordando l’ordinanza emessa stamattina per prolungare l’apertura dei bar fino all’una di notte pur vietando la vendita di alcolici fuori dai locali dopo le 22. “Voglio salutare affettuosamente i ragazzi e le ragazze che escono per la movida – ha aggiunto De Luca – il 90% di loro sono bravi ragazzi che vogliono vivere in allegria e certamente non sono loro, insieme al 90% dei gestori dei bar, il problema. Quello che vogliamo evitare è che il restante 10% di irresponsabili creino problemi e la diffusione di super alcolici”.

“Voglio dire ai ragazzi – conclude De Luca – di non comprare gli alcolici che fanno schifo: se una vodka è venduta a 50 centesimi non viene certamente daSan Pietroburgo ma dalle fogne della città“.