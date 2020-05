Diletta Leotta a pranzo, una canotta davvero piccante – FOTO

Diletta Leotta scatenata come sempre su Instagram, la bella conduttrice catanese infiamma i suoi followers con un look seducente

Il ritorno della primavera e l’allentamento delle restrizioni post emergenza coronavirus, con un minimo ritorno alla libertà, hanno davvero scatenato Diletta Leotta. Il volto più amato dagli sportivi italiani, su Instagram, ha accolto l’arrivo della bella stagione con molti scatti colorati e non solo. La sua esuberanza e sensualità trovano piena espressione nelle foto postate sul suo profilo, una vera manna per gli appassionati che possono godersi la loro beniamina al massimo della forma. In tutti i sensi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, uno spettacolo attillato di colori: e il guanto?

Diletta Leotta, scatti super provocanti a pranzo

Il volto di Dazn, nelle Stories di Instagram di oggi, ha postato momenti di relax durante la pausa pranzo. Una pausa pranzo golosa, con tanto di gelato al cioccolato, che ha inoltre catturato l’attenzione dei suoi followers. Non è sfuggito, infatti, l’abbigliamento di Diletta, una canotta jeansata davvero aderente.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta e Rossella Fiamingo, la coppia d’oro infiamma Instagram – FOTO

Curve in bella mostra per la prorompente siciliana, perfettamente consapevole del suo fascino e del suo ascendente sul sesso maschile. Immagini che fanno davvero volare la fantasia e che aiutano anche noi a goderci la pausa pranzo con un minimo di relax in più, distaccandoci anche solo per qualche momento dalle preoccupazioni quotidiane. Un fisico da urlo che non vediamo l’ora di poter ammirare compiutamente anche in costume. In fondo, all’estate manca poco…

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter