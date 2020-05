Jessica Parker, fisico mozzafiato: “Pronta per un nuovo ruolo da protagonista” – FOTO

La bellissima Jessica Parker mostra il suo intatto aspetto fisico nonostante l’età: “Pronta per una nuova recitazione”

Sarah Jessica Parker, solare e unica personalità è divenuta in poco tempo famosa per il ruolo recitato nella nota pellicola “Sex and the city”. La sua prima apparizione in pubblico l’ha lanciata subito nelle grazie dei suoi fan nel lontano 1998.

Dècollète mozzafiato, capelli biondi sciolti, portamento sublime ed elegante, irto di tacchi a spillo e abito cerimoniale da sogno. Gli ingredienti per descrivere la personalità di Jessica Parker non mancano, immersi nel ruolo da single recitato nella serie tv in compagnia di altre 3 amiche per la pelle che scatenavano la libidine dei newyorkesi nei vicoli americani.

Forte del suo inedito ruolo da protagonista della serie cinematografica del momento, oggi i fan non l’hanno certamente dimenticata nonostante l’avanzamento dell’età. Col passare degli anni Jessica si è nascosta dietro le quinte, cedendo al richiamo della chirurgia. Oggi nonostante l’età di 55 anni , Jessica Parker è pronta a stupire gli apasiionati esattamente come in passato.

Jessica Parker, il lupo perde il pelo ma non il vizio

A testimoniare la svolta è la mutazione di alcuni elementi del suo corpo che la ritraggono in versione giovanile con un fisico invidiabile e mozzafiato. Son bastati pochi ritocchi estetici per rimettere alla luce la sua perfetta forma fisica.

Altro aspetto positivo ai giorni nostri di Jessica Parker è la dinamicità, la maturità di una donna prototipo di Jennifer Lopez in versione police woman nel film “The Tourist”. L’attrice oggi si mostra certamente più sicura di sè. A rigidità di questi principi si è detta pronta a sfruttare tutto il suo carisma naturale e continuare il suo percorso di ascesa al successo di fronte ai teleschermi.

Non senza l’approvazione dei fan, in spasmodica attesa di rivedere Jessica Parker nelle vesti di attrice protagonista in una nuova e dinamica avventura, magari come personaggio principale. Ma per ora la pazza idea è ancora in fase di studio.

