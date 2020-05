Justine Mattera stratosferica in intimo: completo striminzito e addominali d’acciaio – FOTO

Justine Mattera stratosferica su Instagram: con un completino intimo striminzito, sfoggia degli addominali d’acciaio e conquista tutti, foto.

Visualizza questo post su Instagram 𝓜𝓸𝓵𝓽𝓲 𝓪𝓭𝓭𝓸𝓶𝓲𝓷𝓪𝓵𝓲 𝓭𝓸𝓹𝓸…. Ph @alessandrocara.78 Lingerie @paladinilingerie @studiourra Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 29 Mag 2020 alle ore 5:05 PDT

Justine Mattera stratosferica con un completo intimo blu che mette in mostra il suo fisico asciutto e scolpito in ogni muscolo. Con un reggiseno e uno slip striminzito, la showgirl sfoggia degli addominali d’acciaio, frutto dei duri allenamenti a cui non ha rinunciato neanche durante la quarantena e che ha condiviso con i fans facendo delle diretta su Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Martina Colombari: “ho fatto la proposta a mio marito Costacurta davanti a nostro figlio”

Justine Mattera sensuale sui social: pioggia di like e commenti

Pioggia di like e commenti per Justine Mattera e non solo dai fans. L’amica Jane Alexander, infatti, oltre ad ammirare la sua bellezza, scrive: “Mi fai sempre venire voglia di allenarmi. Peccato duri poco“. Ci sono, però, le fans che le chiedono di svelare il suo segreto di bellezza: “Daiii dimmi il tuo segreto per avere un fisico pazzesc”, scrive una follower.

Non mancano, però, i followers che la invitano a mangiare un po’ di più e chi la accusa di essere troppo magra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Naike Rivelli festeggia la fine del lockdown: non mancano le critiche

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale su gossip, news, televisione e spettacolo, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La Mattera, tuttavia, non ha mai nascosto la sua passione per lo sport, nata per caso come ha raccontato lei stessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Per caso. Mediaset mi aveva proposto una trasmissione sulla corsa, che si chiamava “Oltre il limite”. Dovevo affrontare una maratona senza nessuna preparazione. Avevo solo un mese e mezzo a disposizione prima della gara. Ho risposto che avrei potuto tentare una mezza maratona, in meno di due ore. Ce l’ho fatta”. Da allora si è sempre allenata abbinando un’alimentazione equilibrata.