Molto apprezzato fin dagli anni ’70, Lello Arena ha messo su nel corso degli anni una autorevole carriera da attore. Scopriamo insieme chi è lui.

Di Lello Arena si parla sempre in termini positivi. Lui è un attore ormai navigatissimo, attivo sin dagli anni ’70. Nato a Napoli il 1° novembre 1953, già da giovanissimo si appassiona alla recitazione, riuscendo a sviluppare una certa inclinazione soprattutto verso il filone comico.

LEGGI ANCHE –> Sergio Rubini chi è: età, carriera e vita privata e curiosità

I suoi primi lavori lo vedono impegnato nei panni del cabarettista e proprio in tali vesti l’Italia intera finisce con il conoscerlo. Lui era uno dei tre membri de ‘La Smorfia’, il gruppo teatrale messo su assieme a Massimo Troisi ed Enzo Decaro. Tutti e tre avevano stili e qualità recitative molto diverse da loro, che finivano con il completarsi a vicenda. Figlio di due titolari di una tabaccheria, una volta acquisita la notorietà è diventato anche un apprezzato attore. Proprio con Troisi ha partecipato ad alcuni film, come ad esempio ‘Ricomincio da Tre’, ‘No grazie, il caffè mi rende nervoso’ e ‘Scusate il ritardo’, tutti accanto al grande attore napoletano scomparso nel 1994.

LEGGI ANCHE –> Alessandro Gassman chi è: età, carriera e vita privata

Lello Arena, due matrimoni ed altrettanti figli

Non mancano anche diverse opere realizzate per la televisione, il teatro ed in qualità di doppiatore. A tutt’oggi Lello Arena è ancora in attività. Per quanto riguarda la vita privata, lui era sposato con un’altra donna, dalla quale ha avuto la sua prima figlia, Valentina. Nel 2006 invece ha sposato Francesca Taviani, figlia del regista Vittorio, per il quale Arena ha recitato in alcuni figli. Da quest’altra unione è nato nel 2003 – tre anni prima delle nozze – Leonardo Arena. In gioventù l’attore aveva praticato rugby a livello professionistico, che lo aveva portato anche a giocare in Serie D. Ha fatto anche da sceneggiatore per alcuni episodi dei fumetti di Topolino e di Lupo Alberto.

LEGGI ANCHE –> Neri Marcorè: chi è, biografia, carriera e vita privata

Dal 1979 lui risiede a Roma nel quartiere Trastevere ma il suo lavoro lo porta più volte a Napoli per recitare in teatro.