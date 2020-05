Martina Colombari, ospite di Vieni da me, confessa di aver fatto una proposta spiazzante al marito Costacurta in quarantena davanti al figlio Achille.

Martina Colombari ha fatto la fatidica proposta al marito Billy Costacurta durante la quarantena. L’ex Miss Italia, ospite dell’ultima puntata di Vieni da me, a Caterina Balivo ha raccontato di aver chiesto al marito di risposarla. Il tutto davanti al figlio Achille la cui espressione ha divertito mamma Martina.

“Noi stiamo insieme dal 1996, sono tanti anni, non ho mai pensato che non fosse l’uomo della mia vita. Anzi, più vado avanti e più mi dico che ho fatto benissimo a scegliere quest’uomo. Proprio in questo periodo di quarantena gli ho chiesto se ci risposiamo per confermare il nostro amore, mio figlio mi ha guardata come per dire è scema?”, ha raccontato a Caterina Balivo nel giorno del suo addio a Vieni da me.



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Naike Rivelli festeggia la fine del lockdown: non mancano le critiche

Martina Colombari e gli haters: “rispondo con il sorriso”

Sincera e bellissima, Martina Colombari finisce spesso nel mirino degli haters che, spesso, la accusano di essere troppo magra. L’ex Miss Italia, alle critiche, risponde con il sorriso.

«Io rispondo sorridendo, con la mia serenità, con un farmi scivolare addosso tutto quello che arriva. Trovo però che ci sia differenza tra commento e cattiveria, tra giudizio e polemica. Sentirmi dire che sono un palo della luce, che sono un uomo… sono commenti che possono creare problemi psicologici nelle donne e nelle persone: non è il mio caso, io so quanto sto bene nel mio corpo e come vivo la mia vita. Io ho trovato il mio equilibrio e devo rendere conto a me stessa ed alla mia famiglia», ha spiegato la Colombari che è una sportiva e si allena con passione ogni giorno come mostra sui social pubblicando foto e video dei suoi allenamenti.



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Romina Power si lascia andare su Instagram – FOTO