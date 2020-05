Naike Rivelli festeggia la fine del lockdown: non mancano le critiche

Naike Rivelli, la sublime primogenita di Ornella Muti ha voluto condividere sui social insieme ai fan la fine della quarantena: piovono le critiche

Naike Rivelli, figlia della famosa attrice Ornella Muti ha voluto festeggiare insieme ai fan del suo social network preferito la fine della quarantena. La bellissima artista di fama nazionale sta allargando i propri confini, calvalcando le passioni di fotografa e modella.

L’incidenza professionale cammina a braccetto con la sua naturale bellezza. Il suo lavoro oggi è apprezzato in tutto il mondo ed è ben risarcito da agenzie e aziende ecosostenibili. La creatività utilizzata da Naike Rivelli non la risparmia però dalle critiche piovute negli ultimi giorni sul suo conto.

Il suo ultimo messaggio lanciato su Instagram presenta caratteristiche dal doppio volto. Se da un lato evapora l’esplosione di gioia di poter condividere di nuovo i momenti più belli con le amiche del cuore per la fine del lockdown, l’inciso “Migliori amiche… il deconfinamento è arrivato” ha scatenato polemiche e pensieri contrapposti tra i fan della seguitissima attrice.

Il motto si riferisce ai momenti difficili di quando Naike Rivelli era piccola e ingenua, accompagnati sempre da pochi ma veri amici.

Naike Rivelli risponde alla sua maniera alle critiche

La modella attrice del momento vanta ad oggi 270 mila followers che non sempre hanno messo in primo piano gli scatti di Nike senza veli. La testimonianza la si può evincere dai virgolettati, spuntati sotto il suo volto ironico e sarcastico del tipo: “Quanta tenerezza in questa foto”, piuttosto che “Awww che dolcezza”.

Il segno evidente è che qualche followers ha iniziato a riflettere sulle pose da capogiro della giovanissima Naike Rivelli inondando il suo profilo di critiche.

La ripsota della figlia di Ornella Muti non si è fatta attendere e ha voluto rimarcare il concetto di amicizia, riconosciuta in pochi intimi.

Naike Rivelli quando vuole può sfoderare l’arma della creatività e mettere a tacere i detrattori.

