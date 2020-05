Serie A e Coppa Italia, c’è il calendario del ritorno in campo

Serie A e Coppa Italia, il calcio italiano riparte: fissato il calendario delle prime gare, ecco chi saranno le prime squadre a scendere in campo

La notizia tanto attesa dagli appassionati, ieri sera, è arrivata. Il calcio italiano riparte. L’annuncio è stato dato dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, al termine di un summit, anche piuttosto veloce, con le componenti del sistema, la Lega dei club e la Figc. Il campionato riprende il 20 giugno. Ci sono ancora nodi da sciogliere, relativamente agli orari delle partite, la trasmissione in chiaro delle prime giornate post ripresa, i contratti in scadenza e soprattutto il trattamento degli eventuali nuovi casi di positività al coronavirus tra giocatori e tesserati. Questioni che troveranno una composizione nei prossimi giorni, alla luce delle risultanze dell’Assemblea di Lega che si sta svolgendo in queste ore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A e i nodi della ripresa, Tommasi: “I calciatori non sono robot”

Serie A, via il 20 giugno: prima la Coppa Italia

Intanto, si è già definita una questione piuttosto importante. Manca ancora l’ufficialità, ma l’Assemblea di Lega ha confermato quanto anticipato ieri da Spadafora. Vale a dire, la ripartenza con la Coppa Italia prima della ripresa del campionato, fissata appunto per il 20 giugno. Semifinali di ritorno il 13 e 14 giugno (Juventus-Milan e Napoli-Inter), quindi la finale, il 17 giugno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, rebus orari delle partite: la proposta ‘notturna’

A seguire, il 20 giugno, ci saranno i quattro match da recuperare della 25a giornata, per riprendere poi con il calendario al completo a partire dalla 27a giornata nel primo turno infrasettimanale fissato il 23 giugno. Il 20 giugno, dunque, in campo Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma, con Inter-Sampdoria, magari, in campo il 21 giugno se i nerazzurri dovessero disputare la finale di coppa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter