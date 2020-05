Esperimento in casa: bambino di 10 anni grave in ospedale

Nel corso di un esperimento di scienza, un bambino di Collegno (Torino)è rimasto gravemente ustionato dopo essere stato investito da una fiammata.

Un bambino di 10 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni presso l’ospedale Regina Margherita di Torino. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto gravemente ustionato mentre svolgeva un esperimento di scienze nella sua casa di Collegno nella serata di ieri. Utilizzando una miscela di diverse sostanze si è creata una combustione ed una fiammata che ha investito il bambino ustionandolo sulla parte superiore del corpo. Sul posto, avvertiti dalla madre che ha assistito al dramma, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il piccolo presso il nosocomio del capoluogo piemontese, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nella notte.

Nella serata di ieri, giovedì 28 maggio, un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito mentre effettuava un esperimento di scienze in casa a Collegno, in provincia di Torino. Stando a quanto riporta la redazione di Repubblica, il piccolo avrebbe mescolato bicarbonato, sabbia, zucchero e alcol, un normale miscuglio utile per innescare una reazione nota come “i serpenti del faraone“. Durante l’esperimento, però, qualcosa è andato storto ed il piccolo è stato investito da una forte fiammata. Questa gli ha provocato gravi ustioni su tutta la parte superiore del corpo.

Ad assistere alla drammatica scena, la madre del bambino che ha allertato i soccorsi. Immediatamente sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al piccolo e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino. Qui il bimbo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, durante la notte. I medici, considerate le gravi ustioni sul 60% del corpo, riporta Repubblica, potrebbero già disporre oggi una nuova operazione.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che, come riferisce Repubblica, avrebbero trovato appuntato su un quaderno i passaggi dell’esperimento, ma la scuola non aveva indicato che fosse proprio quello svolto dal bambino. Il piccolo frequenta la quinta elementare nel comune in provincia di Torino.

Oltre ai sanitari ed i militari dell’Arma sono arrivati presso l’abitazione dove si sono consumati i fatti i Vigili del Fuoco.