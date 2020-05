Treviso, un uomo muore a 49 anni. Era appena tornato a lavorare. I colleghi hanno tentato di salvarlo, ma era già troppo tardi

Tragedia a Treviso. Ermes Tessaro di Castelcucco, un uomo di 49 anni, ha avuto un infarto durante il turno di lavoro. E’ accaduto alla Progress Profiles di Asolo, la notte di giovedì 28 maggio, verso l’una. I suoi colleghi hanno tentato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare, l’uomo è morto. “Per noi è un grande choc – afferma il presidente della Progress Profiles, Dennis Bordin – Ermens era uno sportivo in perfetta salute”.

Treviso, la tragedia di Ermes

Una notte davvero particolare quella trascorso nell’azienda Progress Profiles di Asolo. Sarebbe dovuto essere un nuovo inizio per tutti e anche per Ermes, che aveva appena ripreso a lavorare dopo il blocco Covid. Invece la rinascita si è trasformata in tragedia. Ora l’uomo lascia la moglie e due figli. “Era contento. Mercoledì (27 maggio,ndr) aveva iniziato il turno alle 22 e verso l’una si è sentito male. – spiega il presidente dell’azienda – In quel momento nel reparto profili c’erano con lui altri tre colleghi che hanno tentato di rianimarlo seguendo le indicazioni al telefono degli operatori del Suem. – continua – Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare”. Sono poi corsi sul posto gli operatori sanitari, ma era già troppo tardi. L’uomo era già morto.

Sull’accaduto stanno facendo tutti gli accertamenti i carabinieri e lo Spisal. Secondo le indagini si tratta di un malore dovuto a cause naturali che non ha nulla a che fare con l’attività lavorativa. L’uomo era uno sportivo e in salute.