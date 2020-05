In questo frangente economicamente incerto gli italiani, in piena fase 2, fanno i conti con la liquidità rimasta e la sua gestione.

Intanto, è bene chiarire che se ci sono limiti all’utilizzo dei contanti per effettuare acquisti e operazioni finanziarie in genere (oggi di 3mila euro), non v’è alcun limite al possesso di denaro contante.

I soldi contanti possono infatti essere custoditi sia nella propria abitazione, sia in cassette di sicurezza o in altri luoghi a scelta del risparmiatore.

Possesso e utilizzo di contanti non sono la stessa cosa e sottostanno a regole diverse