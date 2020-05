Vacanze in Italia, dagli Usa uno spot per una Regione

Vacanze in Italia: la Campania è covid free per il New York Times e il giornale consiglia gli americani di scegliere la regione del Sud del paese

Arriva uno spot per le vacanze in Italia direttamente dall’altra parte dell’Oceano. Si tratta del giornale statunitense News York Times che consiglia ai cittadini americani di andare in vacanza in Italia e scegliere, in particolare la Campania. La redazione degli Usa giustifica il consiglio perchè i dati dicono che il contagio è basso. Hanno analizzato i contagi regione per regione e sono arrivati al punto che l’area più sicura è la Campania. La redazione non ha mancato di informare i potenziali turisti americani circa le regole di distanziamento sociale persistenti e non si sa fino a quando. Proprio queste regole, però, sottolinea l’autrice dell’articolo, sono state importanti per evitare la diffusione del contagio.

Vacanze in Italia, gli Usa consigliano la Campania

Tuttavia, resterà da vedere quanti americani potranno permettersi le vacanze in luoghi così lontani quest’anno. Solitamente gli americani scelgono settembre per venire in Italia anche per un risparmio e non solo per godersi meglio le bellezze italiane. Gli altri due paesi Europei che la redazione americana consiglia sono la Francia, la Grecia e l’Islanda, mentre sulla Spagna c’è il vincolo del blocco. La circolazione in Spagna dall’estero dovrebbe ripartire ad inizio luglio, ma non è ancora ufficiale e sicuramente non riapriranno le frontiere il 15 giugno, come stabilito dall’Unione Europea. Tuttavia, queste tre mete sono considerate, in base allo studio sui dati condotto dalla redazione Usa, meno sicuri della Campania.

Fuori dall’Europa sono sicure, sempre per il giornale, Australia, Porto Rico e Singapore. Il Messico, invece, sta attraversando una fase di aumento dei contagi e al momento non è valutabile secondo il giornale americano.