Wanda Nara con la famiglia, ma c’è un grande assente – FOTO

Wanda Nara con la famiglia, ma c’è un grande assente. La foto comunque ha tantissimi likes su Instagram

La bella Wanda ha pubblicato una foto dove è insieme alla sua numerosa famiglia, ma nello scatto manca qualcuno di importante: Mauro Icardi. I due sono una delle coppie più solide del web, eppure questo scatto ha gettato nello sconforto i fans che hanno subito domandato come mai ha pubblicato una foto con scritto “famiglia” dove la sua anima gemella non è presente.

Wanda Nara preoccupa i fans con l’ultimo scatto, ma non tutti

Nonostante questo, tantissime persone invece hanno capito bene che non ci sono affatto problemi. Questo non è altro che uno scatto di lei insieme ai suoi bellissimi figli, questo di certo non significa che ci siano dei problemi con Mauro. Lo scatto ha raggiunto tantissimi likes in pochissimo tempo. D’altronde Wanda è una delle donne più amate d’Italia e non solo, è seguita in tutto il mondo.

Con il suo fisico mozzafiato sui social è diventata una vera e propria influencer, seguitissima da tutti. Infatti su Instagram conta ben 6 milioni e mezzo di followers.