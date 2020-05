5G – Un dispositivo ti proteggerà ma non è altro che una truffa

5G. Arriva dall’Inghilterra una mega truffa su un fantomatico dispositivo di protezione che non è altro che una comune chiavetta USB

I funzionari dei controlli commerciali stanno cercando di arrestare le vendite di un dispositivo che è stato dichiarato in grado di offrire protezione contro i presunti pericoli del 5G attraverso l’uso della tecnologia quantistica.

Gli esperti di sicurezza informatica affermano che 5GBioShield non sia altro che una comune chiavetta USB, oltretutto anche scarsa, con una capacità di 128 MB. Il costo della fantomatica protezione si aggira attorno ai 400€ quando il suo effettivo valore è attorno ai 5€.

E’ una truffa bella e buona, secondo quanto riferito alla BBC Stephen Knight, direttore operativo di London Trading Standards. La sua squadra sta lavorando con il team antifrode della polizia della città di Londra. Stanno cercando un ordine del tribunale per far chiudere il sito Web dell’azienda che vende questo dispositivo.

Le persone in questo periodo hanno paura e sono particolarmente vulnerabili. Hanno bisogno di protezione da questo tipo di trading senza scrupoli.

Il fornitore, BioShield Distribution, aveva precedentemente affermato che il dispositivo era supportato da “ricerche”, ma non ha risposto agli ultimi sviluppi nè fornito dati a supporto di questa dichiarazione.

Leggi anche >>> MORTE DEGLI UCCELLI A CAUSA DELLE ANTENNE 5G? “NO, SOLO CAUSE NATURALI”

5G : la paura immotivata fa cadere facilmente nella truffa

Il 5GBioShield è stato raccomandato da un membro del comitato consultivo 5G del Consiglio comunale di Glastonbury, che ha richiesto un’indagine a riguardo. Ha diffuso la notizia che fornisce protezione per casa e famiglia, grazie al catalizzatore olografico quantistico a nano-strato. Il dispositivo può essere indossato o posizionato vicino a uno smartphone o qualsiasi altro dispositivo di emissione di campi elettrici, radiazioni o campo elettromagnetico. Attraverso un processo di oscillazione quantistica, la chiave USB 5GBioShield bilancia e ri-armonizza le frequenze di disturbo derivanti dalla nebbia elettrica indotta da dispositivi come laptop, telefoni cordless, wi-fi, tablet…

In realtà non fa ciò che afferma ed è certamente come una truffa. Come detto, è una semplice chiave USB da 128 MB con una serie di documenti PDF che spiegano come il dispositivo sia sempre acceso, proteggendo l’utente dallo spaventoso 5G.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Dato che il 5G è una tecnologia relativamente nuova, ci sono sicuramente critici che fanno affermazioni audaci sulla sicurezza del segnale. Sfortunatamente, le aziende che producono dispositivi come 5GBioShield non si fanno scrupoli a convincere le persone a spendere ingenti somme di denaro in strumenti di cui non hanno bisogno.

Leggi Anche >>> LA TECNOLOGIA COMPIE PASSI DA GIGANTE: IL 5G È GIÀ SUPERATO