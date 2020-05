Chiara Biasi vista da dietro, panorama da urlo – FOTO

Chiara Biasi è una famosa influencer. Con l’arrivo della ‘bella stagione’ la nativa di Pordenone ama postare sui social foto in bikini mettendo in mostra il suo corpo da urlo

Chiara Biasi è una famosa influencer. Con l’arrivo della ‘bella stagione’ la nativa di Pordenone ama postare sui social foto in bikini mettendo in mostra il suo corpo da urlo. Il suo account Instagram è seguito da 2,5 milioni di follower. L’ex fidanzata di Simone Zaza, attaccante del Torino, lascia spesso i suoi fan a bocca aperta con scatti piccanti pieni di sensualità. Gli utenti amano commentare i suoi post e si sprecano complimenti. Chiara ama il suo lavoro da influencer e ricorderete come, nel corso di uno scherzo delle Iene, citò la frase: “per 80mila euro non mi alzo nemmeno la mattina”.

Chiara Biasi mette in mostra il suo corpo da capogiro: fan in delirio

Visualizza questo post su Instagram @matinee__official Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 30 Mag 2020 alle ore 8:45 PDT

Chiara Biasi riesce sempre a lasciare i fan a bocca aperta. La fashion blogger ha postato uno scatto carico di sensualità, con le gambe in primissimo piano. La famosa influencer incanta tutti e i commenti sono per la maggior parte positivi. Lei è bellissima e il suo corpo non è da meno. La trentenne, inoltre, ha creato anche una linea di costumi dal nome ‘Poisson d’amour’ e spesso la sponsorizza proprio tramite Instagram.

Visualizza questo post su Instagram @matinee__official Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 28 Mag 2020 alle ore 11:21 PDT

Qualche giorno fa Chiara ha pubblicato un post dall’alto contenuto erotico: praticamente nuda, la Biasi ha mostrato il suo nuovo tatuaggio. Lo scatto è naturalmente di spalle e quindi l’influencer non ha pubblicato nulla di scandaloso e volgare.