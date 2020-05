Digiuno Intermittente: la nuova dieta che spopola tra i vip

Una nuova moda in fatto di diete spopola tra i vip di mezzo mondo, il digiuno intermittente sembra essere il rimedio perfetto per perdere peso in poco tempo.

Da Scarlett Johansson fino ad arrivare al nostro Fiorello, sono sempre di più le star che per rimettersi in forma hanno adottato la dieta del digiuno intermittente. Il Corriere della Sera ha contattato, la nutrizionista e ricercatrice alla Fondazione IRCCS-Istituto Nazionale dei Tumori, Anna Villarini che ha dichiarato: “È bene chiarire subito che non si tratta di una dieta, è un digiuno e ne esistono diverse tipologie. Sembra evidente che la popolarità di tale regime e sta crescendo sempre di più“.

Cos’è il digiuno intermittente

La dottoressa Villarini ha spiegato che: “Esistono tre tipi di digiuno intermittente, il primo è un digiuno a giorni alterni ovvero la privazione di cibo per 24 ore a cui si alterna una giornata di alimentazione equilibrata. Durante il digiuno avviene solo l’integrazione di liquidi come tè, tisane e acqua. La seconda tipologia si basa su una forte restrizione calorica per due giorni non consecutivi alla settimana nei quali si assumono solo un massimo del 25% del fabbisogno energetico necessario. L’ultimo tipo di digiuno, quello più conosciuto – ha concluso la dottoressa – consiste nel radunare i pasti ammessi in un periodo di 8 ore nella giornata mentre nelle restanti 16 non è permesso mangiare“. Non ci sono però dati certi sul corretto tempo di durata del digiuno intermittente: “Gli studi sull’uomo sono stati portati avanti solo per dei mesi – ha spiegato la dottoressa Villarini – non siamo quindi in grado di determinare precisamente la durata dell’intervallo di digiuno, la giusta restrizione calorica e quale regime alimentare seguire durante questo trattamento“.

Di buono c’è da dire che “il digiuno intermittente non sembra portare a danni fisici o mentali negli adulti sani ma – conclude la Villarini – per fare una corretta valutazione bisognerebbe conoscere gli effetti a lungo termine sul corpo tramite studi condotti per almeno un anno“.