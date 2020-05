Magnifica come sempre, Diletta Leotta pubblica uno scatto diverso dal solito. Ma altrettanto capace di scatenare l’entusiasmo dei suoi tanti followers.

Bellissima come sempre, Diletta Leotta torna anche oggi su Instagram per lasciare un messaggio con tanto di immagine ai suoi followers. Questa volta però si tratta di una fotografia diversa dal solito.

Non è la ‘solita’ posa sensuale ed esplosiva in cui la 28enne giornalista siciliana mette in mostra tutta la prorompenza e la femminilità di cui è dotata. Questa volta il post della Leotta vuole essere celebrativo di un evento che finalmente tornerà a riempire le giornate di milioni di italiani. Infatti è ufficiale la ripresa del calcio in Italia, anche se ci sarà ancora da aspettare.

Diletta Leotta, il pallone muove l’Italia intera

Visualizza questo post su Instagram Un pugno di colori 🥊🎨 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 28 Mag 2020 alle ore 8:44 PDT

Ma il via avverrà dal fine settimana del 12-13 giugno con le partite che restano da disputare della Coppa Italia e con alcuni dei recuperi pendenti del campionato di Serie A. Poi dal 20-21 giugno sarà l’intero torneo a riprendere. Ovviamente verranno prese le dovute misure di sicurezza, per garantire la sicurezza tanto dei calciatori in campo quanto di tutti gli addetti ai lavori che saranno a stretto contatto con i club calcistici. Oltre alla Serie A, anche la B riprenderà nella stessa data. C’è da essere fiduciosi, Diletta vuole lanciare questo messaggio.

Visualizza questo post su Instagram Ci vediamo tra poco su @radio105 TV 🌷🌸🌺 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 27 Mag 2020 alle ore 1:11 PDT

“I bambini quando vedono il pallone cominciano a sorridere… bentornato campionato”, scrive lei. E fa il pieno di ‘mi piace’ e di commenti.