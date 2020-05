Domenica In chiude prematuramente. Mara Venier furiosa con Al Bano

Domenica In, chiusura prematura per il popolare programma condotto da Mara Venier. Sembra che ci sia lo zampino di Al Bano

Era stata la stessa Mara Venier a comunicare in diretta durante il programma da lei condotto, Domenica In, che avrebbe continuato la trasmissione oltre la data stabilita, protraendo fino a fine giugno. A quanto pare i piani sono cambiati in casa Rai. Arriva infatti il comunicato di una riconfigurazione del palinsesto di Rai Uno.

Il 14 giugno infatti sarà l’ultimo giorno di messa in onda del popolarissimo contenitore della domenica pomeriggio. Al suo posto verranno mandate delle mini repliche di circa un’ora e mezza con il titolo “Il meglio di Mara Venier”, più o meno dalle 14 alle 15.30. Successivamente saranno trasmesse altre puntate già andate in onda sulla rete ammiraglia della Rai ma di un altro tv show. Si tratta della seconda edizione di Ora o mai più, condotto dal presentatore Amadeus, andato in onda nel 2019.

Anche il programma Da noi… a ruota libera, con Francesca Fialdini, sarà interrotto prematuramente, lasciandoci ad un’estate ricca di episodi già visti di altri programmi. Sarà l’occasione per un bel ripasso.

Domenica In : cosa è successo tra Mara Venier e Al Bano

Non è data sapere la motivazione reale di queste decisioni così drastiche. L’ipotesi, almeno per quanto riguarda Domenica In, sembra si possa ricondurre ad uno stop prematuro dovuto alla lite tra Mara Venier e il cantante Al Bano. La conduttrice avrebbe voluto leggere un messaggio scritto da Romina Power in occasione del suo compleanno.

Al Bano però ha preferito ascoltarlo per rispetto della sua compagna Loredana Lecciso. Ne è nato un alterco. La Venier gli ha lasciato una stoccata tagliente su Instragram: “La vera maturità sta nel saper stare zitti, sorridere, girare le spalle e cambiare strada. Perché dove l’ignoranza parla l’intelligenza tace”.

