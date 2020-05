Fase 2, Luca Zaia verso nuove riaperture nel Veneto

Il governatore ha annunciato che presto sarà pronta una seconda ordinanza per la fase 2 e il via libera alla ripresa di spettacoli, cinema e discoteche. Al via il 15 giugno

“Stiamo lavorando a una seconda ordinanza che verrà emanata prima del 15 giugno e riguarderà teatri, cinema, discoteche”. È così che il governatore del Veneto, Luca Zaia, si prepara al secondo round vero e proprio della fase 2 nella sua regione.

Lo aveva anticipato in un’intervista al Fatto Quotidiano qualche giorno fa e oggi lo ha confermato. “Stiamo ultimando le linee guida per questi settori, si va quindi verso un’apertura totale se i dati epidemiologici lo confermano” ha detto con decisione il governatore verde nel corso del punto stampa presso la protezione civile a Marghera.

Il Veneto fin da subito, con il suo presidente, si è dimostrato favorevole alle riaperture. Aveva dato il via libera alle spiagge già il 18 maggio, e adesso si prepara per far ripartire la movida, proprio quella che diversi sindaci stanno cercando, invece, di scongiurare.

Fase 2, Zaia dice la sua sull’importanza delle riaperture

Luca Zaia rimane un profondo sostenitore delle riaperture. Lo ha detto più volte senza giri di parole. E ha spiegato anche il perché dell’importanza della ripresa di alcuni settori.

“La vita notturna, le discoteche per noi veneti sono fondamentali per l’economia – aveva detto nei giorni scorzi Zaia – Conto di riaprirle il 15 giugno”. La data c’è ed è stata ormai fissata e da qui il governatore non si muove. Se i dati continueranno sulla scia attuale, il Veneto dunque riaprirà discoteche e tutto il circuito degli spettacoli.

Il governatore del Veneto si è mostrato soddisfatto anche dell’annunciata riapertura tra le regioni che, salvo imprevisti degli ultimi minuti, dovrebbe partire mercoledì 3 giugno. “Spero che il governo decida di aprire tutti insieme dal 3 giugno, sarebbe un bel segnale” ha detto.

Contrario invece resta il presidente della Campania Vincenzo De Luca che ha spiegato anche il perché: “Non si comprende quali siano le ragioni che possano motivare un’apertura generalizzata e la non limitazione della mobilità nemmeno per le zone ancora pesantemente interessate dal contagio”.