Justine Mattera, due post piccanti in due giorni, fan senza tregua – FOTO

Justine Mattera non è mai banale e sa sempre come tenere “caldi ” i suoi numeri gollower. Non più giovanissima ha un fisico davvero da invidiare.

La bella americana Justine Mattera, ha un fisico scultoreo. Fa molto sport a corpo libero ma non disdegna nemmeno la bicicletta. Sono parecchi i suoi scatti in sella alle due ruote .

Ieri ha proposto un costume dove è davvero in perfetta forma . Bellissima e natutale, la ex del compianto Paolo Limiti, per lei gli anni sembrano non essere mai passati.

“Ischia mi manchi tanto”

Justine Mattera proviene da una famiglia di origini Italiane. Si è laureata in Letteratura italiana e inglese alla Stanford University, nel 1994. Dopo questa esperienza si è trasferita a Firenze per specializzarsi in Lingua e letteratura italiana e Storia dell’arte all’Università degli Studi di Firenze.

Una lunga storia la sua. Inizialmente, per mantenersi, ha iniziato a lavorare come modella e cubista. E proprio in posto, ,in una discoteca toscana, si è fatta notare dal produttore e DJ Joe T. Vannelli. ed è da li che è iniziata la sua lunga carriera.

Molto attaccata al nostro paese, ieri ha postato una foto dove sottolineava il fatto che le manca molto Ischia.

Ischia, mi manchi. Ovviamente con un costume rosso fuoco che lascia davvero poco spazio all’immaginazione . Non tutti apprezzano però. Ieri una sua follower però non ha apprezzato: “Mamma mia fai spavento di quanto sei scheletra….”. Un altro scrive: “Mi fa veramente impressione. Non farei mai sesso con uno scheletro”. Qualcuno è anche gentile: Se ci fosse una statua di Donatello al femminile, saresti tu… 🌈🤩👏❤️”. Un altro addirittura è entusiasta: “Sei fantastica!! Non posso credere a quelli che commentano in modo negativo… Tu rispondi sempre gentile e sorridendo…. ombelico terribile?… Cioè hanno avuto il coraggio di dire ad una donna caparbia, tenace, determinata,intelligente e piena di energia che sfoggia addominali d’acciaio che io metto come obiettivo da raggiungere, che ha un brutto ombelico? In Veneto abbiamo un detto, ma lascio perdere, passiamo oltre… 😂🙌🙌Sempre stupenda!!”.

Insomma, gioie e dolori social per la bella Justine.

