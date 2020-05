Una protesta di piazza porta in tantissimi manifestanti ad ignorare pericolosamente le norme anti diffusione del virus, rischio enorme.

Assurdo e pericoloso assembramento a Roma da parte dei cosiddetti ‘Gilet Arancioni’. Si tratta di un movimento che professa l’uscita dall’euro per l’istituzione di una ‘lita italica’. Presupposto che sarebbe però economicamente molto dannoso per il nostro Paese, dal momento che uscire dall’euro comporterebbe delle conseguenze anche economiche molto pesanti.

I manifestanti si sono radunati nella Capitale a Piazza Venezia, non curanti del divieto assoluto di creare assembramenti. Questo assurdo comportamento rischia ora di avere delle gravi ripercussioni nei prossimi giorni in termini di contagio. Le persone impegnate nelle proteste hanno contestato il Governo, molti di loro non avevano le mascherine ed alcuni le hanno anche bruciate in segno di protesta. In parecchi non si sentono tutelati, nonostante le imponenti misure attuate dal primo ministro Giuseppe Conte e dai suoi collaboratori.

Assembramento, pericolosa conseguenza delle proteste di piazza

Spostarsi nel centro di Roma risulta impossibile. Anche a Milano è andata in scena una protesta dei Gilet Arancioni senza alcun tipo di protezione e con più di un assembramento sorto. Schierati numerosi agenti di polizia e carabinieri per tenere sotto controllo la situazione. Riunioni poi anche a Trento ed in 30 altre città d’Italia. Tra le richieste avanzate da coloro che protestano anche l’elezione di un nuovo presidente del Consiglio e di un nuovo Parlamento, oltre all’introduzione della ‘nuova lita italica’ che avrebbe lo scopo, nelle intenzioni dei manifestanti, di sostenere famiglie ed imprese.

