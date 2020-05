Penny Lane, chi è la Madre Natura di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione

Penny Lane, Madre Natura della puntata odierna di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. Scopriamo tutto su di lei e sulla sua carriera

Una celebre canzone dei Beatles recitava: “Penny Lane is in my ears and in my eyes

There beneath the blue suburban skies” (traduz. Penny Lany è nei miei occhi e nelle mie orecchie, lì sotto i cieli blu di periferia).

E’ un pezzo meraviglioso che fa parte del patrimonio musicale mondiale. Ma Penny Lane non è solo questo. E’ anche il nome di una splendida creatura, una giovane ragazza che ha fatto girare a molti la testa. Eh si, perchè la Madre Natura della puntata di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione in replica stasera si chiama proprio così.

La modella ci tiene a far sapere però che non si tratta di un nome d’arte. Ha infatti davvero il nome di una celebre strada di Liverpool, famosa per l’omonimo brano del gruppo inglese più famoso della storia, i Beatles.

Leggi anche >>> SARA CROCE, TUTTO SULLA SENSUALE MADRE NATURA DI CIAO DARWIN 8

Penny Lane: una bellezza mozzafiato con il nome di una celebre canzone

La puntata di stasera vedrà sfidarsi nuovamente la categoria degli Integratori, guidata dalla sportiva Maddalena Corvaglia e la categoria dei Bucatini, guidata dalla frizzante Francesca Cipriani. In cattredra come sempre il grande Paolo Bonolis e la fedele spalla, Luca Laurenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Penny Lane è nata nello Cheshire, in Inghilterra, il 13 dicembre del 1994. Ha lavorato con i più grandi stilisti di moda come Giorgio Armani. Ha posato per shooting fotografici e partecipato a pubblicità di Calvin Klein. E apparsa al fianco di Tiziano Ferro sulla copertina di Vanity Fair. La sua carriera sembra lanciatissima. Molto poco si sa sulla sua vita privata. Tuttavia Penny ama condividere su Instagram scatti glamour del suo lavoro ma anche immagini della sua quotidianità con il suo grande amore, un piccolo cane di razza Yorkshire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> NATASHA STEFANENKO, ETÀ, CARRIERA, CURIOSITÀ SULLA SHOWGIRL