Ciro Florio è un parrucchiere e truccatore professionista di Napoli, che vanta tantissime collaborazioni con personaggi del mondo del cinema.

Ciro Florio è il parrucchiere e truccatore più ricercato dalle spose nonché dai Vip. Tra i vari personaggi del mondo del cinema nazionale e internazionale con cui ha collaborato ci sono Darlene Conley (Sally Spectra di ‘Beautiful‘), Anna Falchi, Valeria Golino, Vincenzo Salemme, Paolo Villaggio, Luisa Ranieri, Alessandro Siani, Christian De Sica, Emma Marrone, Laura Morante, i Pooh e tanti altri. Nel suo curriculum ci sono diversi programmi televisivi come ‘Make me up, una creazione di Ciro Florio‘ su Sky, ‘Fashion Wedding World con Anna Falchi‘ sempre su Sky, ‘Il diario di un wedding planner‘ con Enzo Miccio su Real Time’ e altri. Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo durante una videochiamata per parlare della ripartenza dei suoi negozi di parrucchiere e make up dopo la crisi sanitaria ed economica del Covid-19.

Dopo più di due mesi di lockdown, come vi siete organizzati con la ripartenza dei tuoi negozi?

“I negozi sono siti a Capri e a Napoli per quanto riguarda il make up, in attesa di un eventuale turismo, che speriamo arrivi perché l’isola di Capri è adesso del tutto chiusa. Poi abbiamo il negozio storico a Via San Giovanni a Teduccio, Piazza Carlo Terzo e Casalnuovo di Napoli. Ci siamo organizzati con il servizio privato come tutti: abbiamo la mascherina, il paraschizzi e paraschizzi anche nelle reception di entrata. Tutto il personale ha il paraschizzi. Nel nostro negozio il cliente fa un percorso anti-Covid”.

Come sono stati questi primi giorni di riapertura?

“C’è molta gente che vuole i nostri molti servizi anche privatamente. Ci sono tante clienti che vogliono rimettersi in tiro con il taglio e l’acconciatura però comunque la maggior parte del nostro lavoro, che sostiene la nostra attività, è ferma perché siamo in attesa che si sblocchi il mondo del wedding. Sicuramente la risposta del pubblico è grande, che ci permette di sostenere i costi e andare avanti, ma aspettiamo che nel 2021 riparta il nostro core business che è la sposa”.

Siete però aperti dal 18 maggio: le clienti sono contente?

“Sì, lavoriamo distanziando le clienti in un certo modo: seguono un certo protocollo e sono contente anche perché ci siamo inventati il colore per i capelli che agisce in dieci minuti. Non abbiamo più il tempo di posa di mezz’ora ma bisogna aspettare solo dieci minuti. I tempi di attesa si sono dimezzati. Sono direttamente io a fare la consulenza alle clienti e quindi sono molto contente”.

Il video dell’intervista a Ciro Florio

Federica Massari