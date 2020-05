Rottura tra Belen e Stefano: svelato il mistero

Il settimanale Oggi rivela il mistero della rottura del rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Stefano De Martino, dopo essere stato il compagno della cantante Emma Marrone, nel 2012 si è fidanzato con Belen Rodriguez con cui si sposa il 20 settembre 2013. I due si separano nel 2015 per screzi di coppia, per poi tornare insieme nel 2019.

Il rapporto tra i due influencer della televisione italiana dunque già si era incrinato in passato e Belen Rodriguez aveva spiegato in un’intervista il motivo della rottura legato ad una questione di monotonia di coppia. I due erano di comune accordo sulla pausa di riflessione, che in futuro ha determinato un nuovo e scoppiettante ricongiungimento.

A distanza di un anno dal ritorno insieme, il settimanale “Oggi” ha svelato il motivo della nuova rottura tra i due vip. Questa volta non è partita da nessuno dei due di spiegare in pubblico la separazione.

LEGGI ANCHE —–> Belen Rodriguez, camicia bianca trasparente e senza slip? – FOTO

Rottura Belen-Stefano: la ricostruzione

Il retroscena sulla nuova rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra rivelarlo in ogni suo singolo dettaglio un articolo del settimanale “Oggi“.

Secondo le rime della rivista tutto sarebbe iniziato quando i genitori di Santiago si sono trovati per cause forzate a vivere mesi interi nella stessa casa. Il coronavirus dunque avrebbe compromesso il rapporto della coppia, quando finalmente sembrava che ogni nodo fosse venuto al pettine.

In uno dei quartieri più glamour di Milano, Moscova, dove i due attori condividono l’appartamento, si sarebbe consumata una lite, esplosa dall’eccessiva vicinanza e dal non poter evadere da una realtà inusuale divenuta tanto abituale quanto angosciante.

A fine Aprile Stefano scende giù a Napoli per motivi di lavoro, ma quando a Maggio inoltrato ritorna su a Milano, prende la direzione di casa dei suoi genitori nel quartiere Isola della città lombarda.

LEGGI ANCHE —–> Belen conferma la rottura con Stefano De Martino: le sue parole

Prima del suo nuovo rientro a Napoli, lo scorso 21 Maggio passa a salutare il piccolo Santiago senza dare spazio ad alcun confronto con la consorte.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter