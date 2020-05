Avete mai visto un paio di gambe così belle? Perché Valentina Vignali vi convincerà di no. La bellissima cestista ed influencer è irresistibile.

Ha raggiunto il traguardo dei 29 anni Valentina Vignali. E chiaramente non poteva mancare un messaggio social con tanto di foto, per lei che è ormai da tempo una influencer di successo.

LEGGI ANCHE –> Chiara Biasi | via tutto | il costume non si vede | web in fermento | FOTO

Ma a differenza di tante altre, la romagnola riesce a mettere insieme nei post che dà in pasto ai suoi fans non solo tanta bellezza e tanta femminilità. Lei spesso infatti fa sfoggio anche di una dose rilevante di autoironia. Cosa che la fa benvolere in maniera particolare ai suoi numerosi ammiratori. Per il compleanno però gli scatti scelti sono di una sensualità da far girare la testa. La Vignali si fa ritrarre con un elegante abito rosso lungo che mette in bella mostra le sue gambe.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta entusiasta | “Quando lo vedono sono tutti felici” | FOTO

Valentina Vignali, bellissima in versione femme fatale

Visualizza questo post su Instagram Vi piace l’arancione? 😜🍊🧡🏀🍑#sunday #orangeisthenewblack Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 24 Mag 2020 alle ore 6:26 PDT

Il volto truccato e l’espressione da vezzosa completano l’opera. E Valentina si fa decisamente desiderare. È bellissima come non mai e non dimostra neanche i suoi 29 anni, che comunque non sono affatto tanti. La cestista tiene in maniera particolare alla cura del suo corpo. E di questo passo continuerà a conservare la propria avvenenza per molto tempo ancora.

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone e quella foto sul letto senza nulla addosso – FOTO

Visualizza questo post su Instagram 🐝 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 20 Mag 2020 alle ore 3:17 PDT

I fans hanno particolarmente apprezzato la foto, riempendo di complimenti più che giustificati quella che è una delle celebrità italiane più belle e simpatiche dei social.