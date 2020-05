Ylenia Carrisi sarebbe sposata con “Gringo”, un sorvegliato speciale

Ylenia Carrisi viva e sposata con “Gringo”. La trasmissione spagnola Salvame in onda su TeleCinco ha mostrato un video che metterebbe fine al mistero della sua scomparsa.

Dalla Spagna arrivano notizie sulla scomparsa, ormai nel lontano 1994 a New Orleans, di Ylenia Carrisi, primogenita della coppia formata da Al Bano e Romina Power. La trasmissione Salvame in onda su Telecinco recentemente si è occupata della vicenda partendo da un’inchiesta condotta dal 2005 da Lydia Lozano. La giornalista spagnola ha raccontato di essere stata contattata da una fonte che le avrebbe dimostrato che Ylenia è ancora viva e si troverebbe a Santo Domingo insieme al marito, anche se non ci sarebbero prove. Martedì scorso, durante la trasmissione condotta da Jorge Javier Vazques il presentatore avrebbe rivelato il nome della fonte finora anonima della Lozano che sarebbe addirittura scappata via in lacrime “Non è lui – ha detto la giornalista – ho parlato con mille persone“. In studio, prima che la Lozano uscisse, aveva fatto il suo ingresso Toni Torrubiano, fotografo che ha collaborato con la giornalista nell’inchiesta su Ylenia Carrisi e che avrebbe fornito alla redazione di Salvame la documentazione da cui sono iniziate le indagini senza oscurare il nome della fonte.

Chi è la fonte che avrebbe le prove della nuova vita di Ylenia Carrisi

Ad avere le prove del fatto che Ylenia è ancora viva sarebbe l’italiano Ricardo Zucchi che, secondo Vazques, avrebbe affermato di aver incontrato la figlia di Al Bano e Romina Power per più di 20 volte già a partire dal 1995. Tramite un amico comune Zucchi avrebbe incontrato a Santo Domingo Alexander Suero Alvares, domenicano marito di Ylenia soprannominato “Gringo“.

Si tratterebbe di un bell’uomo di 45 anni di cui non si conosce il tipo di lavoro, sempre accompagnato da 4 agenti di scorta della polizia nazionale e che non si separa mai da sua moglie Ylenia.