Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 31 maggio

La Protezione civile, nella giornata di oggi domenica 31 maggio ha diramato il bollettino in merito ai numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia.

La Protezione Civile ha appena aggiornato il bollettino sull’epidemia da coronavirus nel nostro Paese. Stando alla nota, il numero dei contagi complessivi è salito a 233.019, ossia 355 in più di ieri. Di questi, sono 42.075 gli attualmente positivi che hanno subito un decremento di 1.616 unità. In calo anche i pazienti in terapia intensiva che ad oggi risultano essere 435, ossia 15 ricoveri in meno da ieri. Il numero dei guariti è salito a 157.507 (+1.874). Infine sale, purtroppo, ancora il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza con 75 morti nelle ultime 24 ore che portano il bilancio a 33.415.

Bollettino Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di sabato 30 maggio

La Protezione Civile, nella giornata di ieri come di consueto ha pubblicato il bollettino riguardante l’epidemia da Covid-19 in Italia. I soggetti positivi erano 43.691, mentre i casi totali di contagio salivano a 232.664. Si aggiornava il bilancio delle vittime che arrivava a 33.340 unità. I guariti erano, infine, 155.633.

Bollettino Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di venerdì 29 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile nella giornata di venerdì ha reso noto i numeri sill’epidemia da Covid-19 in Italia. Il numero dei contagi complessivi era salito a 232.248. Di questi 46.175 erano gli attualmente positivi. Anche il numero dei pazienti in terapia intensiva era sceso a 475, mentre quello dei guariti era salito a 152.844. Infine, dal bollettino, si evinceva che i decessi avevano subito un incremento che portava il bilancio a 33.229 vittime totali.

Seconda ondata di contagi, Le Foche: “Potrebbe verificarsi a dicembre”

Il picco dell’emergenza coronavirus in Italia pare sia passato con i numeri dell’epidemia ormai in discesa da settimane. Da mercoledì, difatti, dovrebbero arrivare nuovi allentamenti delle misure di contenimento con il via libera della mobilità tra regioni e quelli all’estero. Nonostante questo, molti esperti temono una seconda ondata di contagi che per alcuni potrebbe verificarsi tra l’autunno e l’inverno. Tra questi c’è anche l’immunologo Francesco Le Foche che ha rilasciato un’intervista alla redazione de Il Corriere della Sera.

Per il responsabile del Day Hospital di immunoinfettivologia al Policlinico Umberto I di Roma, una seconda ondata dell’epidemia potrebbe verificarsi nel mese di dicembre, ma potrebbe essere, però, meno aggressiva rispetto a quella vista nei mesi scorsi.

Lombardia, il governatore Fontana: “Dati positivi, ma non lo dico ad alta voce”

“Oggi i nostri numeri sono positivi, non lo dico ad alta voce per scaramanzia e per evitare di dire che abbiamo finito questa battaglia“. Queste le parole del governatore della Lombardia Attilio Fontana, intervistato da Radio Padania, in merito alla situazione dell’epidemia da coronavirus. Secondo il presidente della Lombardia, la regione più colpita dall’emergenza, i numeri sarebbero, dunque, positivi, ma questa lunga battaglia non sarebbe ancora conclusa. Fontana, come riporta Il Giorno, ha affermato che non è ancora il momento di abbassare la guardia e bisogna rispettare le regole in modo da evitare inutili rischi e rendere vani i sacrifici fatti dalla popolazione in questi mesi. “Ma io confido –aggiunge il governatore – perché i cittadini lombardi sono gente seria che sa capire“.

Fontana ha aggiunto che, ad esclusione di qualche piccola eccezione, la popolazione della regione ha risposto in maniera seria all’emergenza. Proprio grazie a questa risposta, spiega il presidente della Regione, si sono ridotti sensibilmente i casi rispetto agli scorsi mesi.

Limitazioni ancora vigenti dal 3 giugno. Cosa NON si potrà fare

Il 3 giugno è ormai vicino. A partire da quella data, salvo imprevisti, gli italiani potranno tornare a spostarsi liberamente sull’intero territorio nazionale. Tuttavia non sarà un via libera che abbatterà le barriere ad oggi esistenti, continueranno a sussistere ancora limitazioni.

Ad esempio le Isole e la Campania imporranno un periodo di quarantena per chi giunge da fuori regione, In auto sarà possibile circolare in più di due se si appartiene allo stesso nucleo familiare, ma se così non fosse i passeggeri al massimo potranno essere uno che dovrà sedere con mascherina indossata e nei sedili posteriori. Permangono le prescrizioni per l’utilizzo della moto, che vedono la possibilità di girare in coppia solo se appartenenti allo stesso nucleo familiare.



La mascherina rimarrà d’obbligo, ma non più anche all’aperto. Invariato il distanziamento sociale di un metro, che nelle piscine sarà aumentato a 7 metri.

