Anna Tatangelo, la canottiera bianca che non lascia spazio all’immaginazione – FOTO

Anna Tatangelo, davvero supenda in una stories su Instagram di sabato 30 maggio 2020, ha pubblicato uno scatto davvero provocante con addosso una canottiere bianca dove mostra tutte le sue forme.

Non è la prima volta per Anna, oltre a cantare, la bella ciociara nata a Sora, ama farsi immortalare in scatti che lasciano poco spazio all’immaginazione e i suoi numerosi follower apprezzano tantissimo.

Anna Tatangelo bella ed elegante

Visualizza questo post su Instagram 🐉⏳ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 27 Mag 2020 alle ore 10:00 PDT

Sensuale Anna, ma anche elegante. La foto soprariportata , è stata scattata tre giorni fa. Anna sembra aver ritrovato il sorriso dopo il secondo addio con Gigi D’Alessio, suo compagno da sempre, con il quale ha messo al mondo il piccolo Andrea. Tantissimi i commenti da parte dei suoi tantissimi follower: “Con quegli occhiali ricordi Anastacia 💕😘. “

Oppure: “Scriverei un libro per ringraziarti.. Quando ti vedo dal vivo (nei concerti) che sia in tv, mi vengono i brividi, ma non solo per la tua bellezza fisica e artistica, hai qualcosa di inspiegabile che non capisco…. Grazie❤”. E ancora: “No vabbè adorooooooo😍😍😍 e poi quel tuo sorriso nella prima foto❤️😍! Sei bellissima tesoro❤️c’entrano con il singolo queste foto?😍”

Visualizza questo post su Instagram Fila…a dormire 🤪💋 @cosimobuccolieri 😘 @elisarampi @hamarand Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 3 Giu 2019 alle ore 2:10 PDT

Il suo fisico è davvero scultoreo. Fa tanta palestra Anna Tatangelo. Attività fisica e cibo sano, anche se , da buona donna mediterranea, non disdegna i piatti tipici della sua terra, cucinati insieme alla sua famiglia. Anna è una grande chef, e lo ha dimostrato vincendo con grande dedizione e umilità, la seconda edizione di Celebrity MasterChef Italia: Il montepremi finale di 100000 euro è stato devoluto all’associazione Doppia Difesa e all’ospedale Bambin Gesù di Roma. LA cantante ha vinto davanti ad Orietta berti e Davide Devenuto in una battaglia davvero esilarante.

Visualizza questo post su Instagram Ultimi bagniiiii😱😱😱😂😂😂😂😂 #ciaoagosto🤓😘 #settembrealleporte @flaviapadovan1 👙🌺🌸🌺🌸 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 31 Ago 2018 alle ore 7:33 PDT

Insomma solo parole bellissime per Anna Tatangelo, bella, brava a cantare ed ottima cuoca. Da sposare insomma. Con Gigi non c’è riuscita, ma ha solo 33 anni e tutta la vita davanti. Chissà che prima o poi non trovi qualcuno che torni a farle battere il cuore.

