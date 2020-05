Una storia raccapricciante che viene dal Brasile: una donna aveva denunciato la scomparsa del figlio, ma la polizia ha trovato il cadavere del bambino nella casa di famiglia.

Una donna ha ucciso suo figlio di 11 anni e poi ha nascosto il cadavere e ne ha denunciato la scomparsa. L’orrore arriva dalla città di Planalto, stato del Rio Grande do Sul, in Brasile. Il corpicino senza vita di Rafael Mateus Winques è stato ritrovato dalla polizia in una casa disabitata sempre nella città di Planalto. Secondo le forze dell’ordine ad ammazzarlo sarebbe stata la madre Alexandra Dougokenski. La terribile verità è stata confermata dalla stessa donna che, sotto interrogatorio ha confessato l’omicidio, dichiarando che si è trattata di una fatalità. Alexandra Dougokenski aveva denunciato la scomparsa di suo figlio dieci giorni fa circa. Erano quindi iniziate le ricerche e le indagini. Si pensava a un rapimento o a una scomparsa accidentale ma era stata la stessa donna ad avvelenare suo figlio in casa con dei farmaci e a occultare il cadavere. Era il 16 maggio quando la donna ha detto di essersi svegliata e si è resa conto che suo figlio non era nel suo letto. La madre aveva anche raccontato di aver visto la porta di casa socchiusa. Questo elemento aveva in un primo momento portato a pensare a una fuga volontaria di Rafael.

La donna ha raccontato che suo figlio è morto dopo la somministrazione di psicofarmaci

Ma durante le indagini la polizia ha scoperto tracce di sangue nella casa ma lo stesso sangue della vittima era anche nell’auto del patrigno di Rafael. Alcuni giorni dopo c’è stato il rinvenimento del cadavere nella vecchia casa di famiglia. Il corpo del piccolo sarebbe stato avvolto in un lenzuolo e portato via la stessa sera della scomparsa.

Durante l’interrogatorio la madre di Rafael avrebbe ammesso che suo figlio è morto dopo la somministrazione di psicofarmaci e, in preda al panico, ha pensato di nascondere il cadavere e denunciare la sparizione del bambino di 11 anni.