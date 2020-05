Elon Musk, scopriamo chi è il genio dietro Crew Dragon SpaceX

Elon Musk ce l’ha fatta. E’ in orbita Crew Dragon della sua compagnia privata SpaceX con la missione di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale

L’America ha riportato gli astronauti in orbita per la prima volta dal 2011. Sono Bob Behnken (50 anni) e Doug Hurley (54 anni) i due uomini prescelti per il volo della prima compagnia privata ad avere portato degli astronauti Nasa in orbita verso la Stazione Spaziale Internazionale. E’ la SpaceX di proprietà di Elon Musk.

Il razzo è decollato alle 15:22 ora locale da Cape Canaveral (Florida). Dieci milioni di persone hanno visto il lancio in diretta, trasmesso in streaming sui social media e trasmesso su reti televisive di tutto il mondo.

Hurley e Behnken sono amici da 20 anni, entrambi ex piloti di caccia, sposati con delle astronaute, sono in viaggio nella capsula Crew Dragon di SpaceX, trasportata su uno dei razzi Falcon 9 della compagnia. Per loro è il terzo viaggio nello spazio. Voleranno per 19 ore verso un appuntamento programmato con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Ma chi è l’uomo che sta dietro a questo progetto? Scopriamo di più su Elon Musk.

Elon Musk: imprenditore, genio e visionario

Visualizza questo post su Instagram Falcon 9 launches Crew Dragon on its first flight with @NASA astronauts on board! Un post condiviso da SpaceX (@spacex) in data: 30 Mag 2020 alle ore 3:47 PDT

E’ un imprenditore ed ingegnere americano di origini sudafricane, nato a Pretoria il 28 giugno del 1971. Ha fondato la X.com nel 1999 (divenuta poi PayPal), la SpaceX nel 2002 e Tesla Motors nel 2003. Musk è diventato multimilionario quando ha venduto la sua start-up, Zip2, a una divisione di Compaq Computers.

Da bambino, Musk era così perso nei suoi sogni ad occhi aperti sulle invenzioni che i suoi genitori e dottori ordinarono un test per controllare l’udito.

Quando i genitori divorziarono, Musk sviluppò un interesse per i computer. Ha imparato a programmare giovanissimo con un Commodore VIC-20. A 12 anni ha venduto il suo primo software: un gioco che ha creato chiamato Blastar.

Da ragazzino è stato spesso vittima di bullismo per il suo carattere chiuso ed introverso. Spesso subita attacchi violenti da parte dei coetanei che sfociavano in vere e proprie percosse. Ha dovuto imparare a difendersi con il karate e il wrestling.

La madre di Musk, Maye, era una modella canadese. Il padre un ricco ingegnere sudafricano. Quando si separarono, Elon Musk scelse di rimanere con il padre, decisione che negli anni rimpianse al punto che i due adesso non hanno più nessun rapporto.

Si trasferì dopo le scuole superiori in Canada, ottenendo la cittadinanza tramite la madre. Venne accettato alla Queen’s University a Kingston, Ontario per trasferirsi poi all’Università della Pennsylvania. Ottenne poi anche la cittadinanza americana.

E’ CEO di Paypal, SpaceX, Tesla, Solar City, Hyperloop, OpenAl, Neuralink e The Boring Company.

Ha sposato Justine Wilson, una scrittrice canadese nel 2000. Hanno avuto 6 figli, uno morto prematuramente. La coppia si è separata nel settembre del 2008. Si è sposato due volte con l’attrice inglese Talulah Riley (2010 e 2013). Si separano nel 2016. Ha frequentato l’attrice americana Amber Heard (poi ex moglie di Johnny Depp). Nel 2018 si fidanza con la la musicista canadese Grimes e nel 2020 nasce il loro primo figlio, chiamandolo X Æ A-Xii .

