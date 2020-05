Le indicazioni dell’Iss: come non confondere allergie e Covid-19

Le classiche allergie primaverili possono essere confuse con i sintomi del Covid-19, l’Iss ha fatto quindi chiarezza sulle differenze che bisogna tenere in considerazione

L’arrivo della bella stagione porta sempre con sé o peggiorare riniti, asma bronchiale e congiuntiviti che sono sintomi tipici delle allergie respiratorie. Tali manifestazioni possono essere facilmente confuse con i problemi che insorgono a seguito del contagio da Covid-19. L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha chiarito che la cosa fondamentale è “non affidarsi a ricerche su internet” ma mettersi in contatto con il proprio medico. Sul proprio portale l’Iss ha pubblicato un focus per chiarire il tema e dare le indicazioni necessarie da seguire nel caso in cui nascessero dei dubbi.

Le indicazioni dell’Iss sulle allergie

L’Iss spiega che esistono tre condizioni che dovrebbero far nascere dubbi sul fatto che i sintomi insorti non siano legati ad un’allergia ma ad una patologia più grave: se essi insorgono su persone che non hanno mai avuto problemi di allergia respiratoria, se nel caso in cui si è un paziente allergico la solita terapia non ottiene i risultati sperati oppure se, ai normali sintomi si aggiunge la febbre. La mascherina, per chi è soggetto ad un allergia ai pollini, è ancora più incentivato in quanto riesce a proteggere anche dagli allergeni che in questo periodo viaggiano nell’aria. Chi a causa di allergeni indoor come acari, epiteli animali e muffe soffre di asma bronchiale deve prestare particolare attenzione: l’epidemia costringe infatti a restare inevitabilmente più tempo a casa e quindi si potrebbero verificare manifestazioni più acute. Se si è allergici al lattice è bene usare esclusivamente guanti in nitrile comunicando tale allergia anche, qualora fosse necessario, al personale sanitario.

Non è necessario, infine, che le persone sottoposte ad un ciclo di immunoterapia specifica per le allergie smettano la terapia, anche quella di mantenimento dev’essere continuata.