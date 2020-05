La mappa regione per regione dell’epidemia: dati al 31 maggio

Nel pomeriggio, la Protezione Civile ha pubblicato il nuovo bollettino e la mappa regione per regione relative all’epidemia da coronavirus in Italia.

Fra pochi giorni, il prossimo 3 giugno, dovrebbe scattare una nuova fase dell’emergenza coronavirus nel nostro Paese con la fine del divieto degli spostamenti tra le regioni. La decisione si è basata sui dati dell’epidemia che da settimane fanno registrare cali significativi. Decrescite che si sono verificate anche nelle ultime 24 ore stando al nuovo bollettino diffuso nel pomeriggio di oggi dal Dipartimento della Protezione Civile. Quest’ultimo conferma, difatti, il trend positivo vistosi nelle ultime settimane con il numero dei positivi attuali e dei ricoveri in terapia intensiva in calo ed quello dei guariti in crescita.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i bilanci al 31 maggio, prosegue il trend positivo

Nuovamente aggiornati il bollettino e la mappa regione per regione sul sito della Protezione Civile che fornisce il quadro dell’epidemia da Covid-19 in Italia ad oggi. Stando alla nota del Dipartimento, i casi di contagio totali nel nostro Paese sono saliti a 233.019 con un incremento di 355. Di questi risultano essere 42.075 gli attualmente positivi, ossia 1.616 meno di ieri. In calo i pazienti in terapia intensiva degli ospedali che ammontano a 435 (-15). In crescita, invece, come ormai da tempo i soggetti guariti dal coronavirus che dall’inizio dell’emergenza risultano essere 157.507, di cui 1.874 nelle ultime 24 ore.

Stando a quanto riporta il nuovo bollettino, dalla giornata di ieri si sono registrati 75 decessi che hanno portato il bilancio complessivo delle vittime a 33.415. Questo dato colloca il nostro Paese al terzo posto al mondo per numero di vittime dopo Stati Uniti e Regno Unito.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, domenica 31 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 88.968 – 16.112 – 51.860;

– Piemonte – 30.637 – 3.867 – 21.609;

– Emilia Romagna – 27.790 – 4.114 – 20.513;

– Veneto – 19.152 – 1.918 – 15.734;

– Toscana – 10.104 – 1.041 – 7.952;

– Liguria – 9.663 – 1.465 – 7.529;

– Lazio – 7.728 – 735 – 4.010;

– Marche – 6.730 – 987 – 4.405;

– Campania – 4.802 – 412 – 3.410;

– Puglia – 4.494 – 504– 2.813;

– Trento – 4.430 – 462 – 3.664;

– Sicilia – 3.443 – 274 – 2.183;

– Friuli Venezia Giulia – 3.273 – 333 – 2.662;

– Abruzzo – 3.244 – 405 – 2.064;

– Bolzano – 2.597 – 291 – 2.179;

– Umbria – 1.431 – 76 – 1.324;

– Sardegna – 1.356 – 130 – 1.041;

– Valle d’Aosta – 1.184 – 143– 1.026;

– Calabria – 1.158 – 97 – 917;

– Molise – 436 – 22 – 269;

– Basilicata – 399 – 27 –343.

Confrontando la mappa odierna con quella di ieri, sabato 30 maggio, non risultano esserci nuovi decessi a Trento e Bolzano e nelle Marche, in Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Zero nuovi contagi, invece, in Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.

